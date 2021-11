En bønn for Leirfoss-forbindelsen

Saken oppdateres.

Leirfossforbindelsen, Fredlybekken, avfallsdeponi – kommunedelplanen for Sluppen er ute på høring igjen. Noen vil kanskje mene å huske at den ble vedtatt for et par år siden? Noe med E6 i tunnel? 3000 nye leiligheter? I februar 2020 var det hast med å få vedtatt Sluppen-planen, for man ville rekke søknadsfristen til Nasjonal transportplan. Og bystyret gikk inn for lang tunnel, slik foreldre og naboer i området ønsket seg. Men det var uenigheter om andre deler av planen. Bystyret sendte vanskelige punkter tilbake til plankontoret for omarbeiding.

Nylig var lokalbefolkningen invitert til Sunnland skole for å høre om endringene. Jeg kom som nabo, men har fulgt saken i flere år, også som FAU-leder ved Nidarvoll. De fleste endringene kom etter det jeg kan forstå fra utbyggerhold. De kom i alle fall ikke fra FAU, skolen, eller privatpersoner jeg har hørt fra.

Men jeg synes det er riktig at utbyggere skal komme til orde. Det er de som må gjøre jobben med omformingen av området. Vi vil ha dem på lag. Kanskje hadde Ole Petter Bjørseth fra Kjeldsberg rett da han fortalte meg før forrige høring at de hadde større kompetanse enn kommunen når det kom til store utbygginger. Kanskje hadde han rett i at de med erfaringer fra egne næringsbygg har utviklet trygge metoder for å bygge på avfallsdeponier. Jeg er ingen fagperson her, og kan selvfølgelig ikke vurdere det. Men jeg merker meg at bygningsrådet har innstilt på at nå skal det være lov til å bygge oppå avfallsdeponi.

Representanten fra Kjeldsberg uttrykte også den gang i 2019 at de var skeptiske til et krav om et sammenhengende grøntdrag, hvor man heller kunne gi den enkelte utbygger et krav om en viss prosent grøntområder. Jeg er mer tvilende til dette. Jeg vil mye heller gå søndagstur i et lengre parkdrag langs en åpen Fredlybekk enn å løpe sikksakk mellom kvartalene på jakt etter frimerker av grønt. Men nå ser det ut til at utbyggerne får mer å si om den saken også.

Men la oss ikke male fanden på veggen. Vi har sett Kjeldsberg legge til rette for Lager 11 og klatresenter og pub. De har uten tvil allerede skapt mye liv på Sluppen. Og liv vil vi ha. Jeg vil bare komme med én bønn: Ikke dropp Leirfossforbindelsen. I dag står varetransport fra Fossegrenda og steintransport fra Bratsberg sammen med skolerushet gjennom to rundkjøringer rett utenfor Nidarvoll skole. 1300 elever skal gå her etter hvert. Hundrevis av barn kommer til å bo på den andre siden av Bratsbergvegen, og skal over denne barrieren hver dag.

Jeg vet om en utbygger som mener Leirfossforbindelsen vil omskape Sluppenvegen til en barriere gjennom et område tenkt for nye leiligheter. Det mener jeg er å ta i. Uten Leirfossforbindelsen er det likevel mye trafikk som må ned Sluppenvegen på vei til Nydalsbrua, sentrum eller sørover. Trafikken skal bare tynes forbi barneskolen og to rundkjøringer først!

På spørsmål fra salen om hvordan man skulle håndtere trafikkproblemet uten Leirfossforbindelsen, var byplankontorets eneste løsning å senke farten i Bratsbergvegen. I så fall ser det ut til at hensynet til utbygger går foran hensynet til næringsvirksomhetene i Fossegrenda, foran tungtransporten til Bratsberg, og foran hensynet til 1300 elevers sikre skolevei og utemiljø.

