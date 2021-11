Vi fikk tilbud om hjelp av en uvaksinert hjemmehjelp, men takket nei

Saken oppdateres.

Min mann er bruker av ved en hjemmetjeneste i Trondheim. Vanligvis får vi hjelp fra vaksinerte helsearbeidere. Men nylig ble vi tilbudt hjelp fra en uvaksinert hjemmehjelp. Vi skal være trygge i hjemmene våre. Uvaksinerte bør ikke få jobbe med eldre og sårbare. Hjemmetjenesten skal være trygg både for de som får hjelp og pårørende. Jeg ringte hjemmetjenesten for informasjon. Svaret jeg fikk: «De har da munnbind», og det er frivillig å vaksinere seg. Ja, dette er vi blitt fortalt. Men hvor sikkert er et munnbind da? Smitten kan komme fra flere steder.

Midtnorsk debatt: Helsefagarbeider: Vaksiner deg eller bytt jobb!

Helsedirektoratet sendte 21. oktober ut et brev til alle landets kommuner og helseforetak, et rådgivende brev. I brevet beskriver direktoratet hvilket ansvar arbeidsgivere har, og hvilke muligheter de har overfor ansatte som ikke ønsker å ta covid-vaksinen. Helsedirektoratet oppfordrer ansatte som ikke vil vaksinere seg, om at de kan bli omplassert til andre oppgaver. Det er kjent at det generelt er betydelig større smittefare fra en smittet person som er uvaksinert, enn fra en smittet person som er vaksinert.

Nær én av ti ansatte i helsevesenet har så langt ikke vaksinert seg mot covid-19-sykdom. Foreløpig skal ingen tvinges til å ta vaksinene, ei heller ingen nasjonale krav om at uvaksinerte skal bli omplassert, og det er ingen krav om å opplyse om du er vaksinert. Det betyr likevel ikke at det er akseptabelt å utsette pasienter og andre for smitterisiko.

LES OGSÅ: Trygghet for pasienter og pårørende

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at helsetjenester gis på forsvarlig vis, som å beskytte brukere og ansatte mot smittefare. Ansatte som ikke ønsker å oppgi vaksinasjonsstatus, må anses som uvaksinerte. De samme krav gjelder også for innleid helsepersonell.

Min personlige mening er at det er alles borgerplikt å vaksinere seg. Selvfølgelig gjelder dette ikke de som kan få alvorlige konsekvenser av vaksinen. Siste status per 23. november er 4 229 770 vaksinerte, og det må vi ta av oss hatten for. Vi takket denne gang nei til dusjehjelp, men jeg blør ved tanken på alle de enslige brukere som ikke har en talsperson for seg. Nå skal min mann og jeg ta vår tredje vaksinedose. Vi heier på oss selv som har tatt forholdsregler gjennom hele pandemien.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe