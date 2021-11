Det er ingen skam å snu

Medaljen røk for RBK etter uavgjort mot Glimt: – Skandale at det ikke blir straffe

Saken oppdateres.

Det er foreslått å fjerne dagens gratis parkering i Heimdal sentrum og innføre parkeringsavgift fra 2023. Saken kommer opp i formannskapet.

Dette begrunnes utrolig nok med behovet for økt rullering, men det er jo rullering med dagen parkeringsskive.

Kommunedirektøren bør kalle en «spade for en spade» og si at dette handler om at kommunen trenger penger.

I dag er gateparkeringen i Heimdal sentrum gratis, med en tidsbegrensning på to timer i perioden 08–20 på hverdager og 08–18 på lørdager.

Vi er mange som husker diskusjonen om å få Vinmonopol i Heimdal sentrum. Politikerne vedtok at polet skulle legges på City Syd og Heimdal sentrum ble taperen. I dag er det full aktivitet i Heimdal sentrum og det er mer attraktivt å drive handel der. Det er derfor meget beklagelig at politikerne nok en gang skal ødelegge denne utviklingen ved å innføre parkeringsavgift i Heimdal sentrum, mens de store sentrene som City Syd har gratis parkering.

Denne gang bør politikerne stemme ned kommunedirektørens forslag og heller lytte til folket på gata.