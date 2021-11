Jeg kjøpte elbil i starten av dette året

Saken oppdateres.

Ikke fordi jeg er fanatisk miljøforkjemper, men rett og slett fordi elbilutviklingen har kommet såpass langt at det (for meg) ble mest fornuftig. Jeg så egentlig etter en nyere sprek dieselbil i premiumsjiktet for lange turer i inn- og utland. (Vi drar som regel på bilturer i stedet for flyturer). Men oppdaget at jeg med samme sum i månedlige utgifter kunne kjøpe en splitter ny elbil med meget lang rekkevidde, god plass, masse krefter og et godt utbygd ladenettverk.

De få bilene som egner seg til grisgrendte strøk, koster ofte noe mer. Derfor var jeg uenig i å innføre den moms-grensa regjeringa vurderte å innføre fra nyttår. Den hadde ikke bare rammet kaksene i Bærum, men ville også bremset overgangen til elbil i distriktene. Heldigvis ser det ut til at dette ikke blir noe av. MEN, elbilfordelene må være rettferdige!

Det er ikke rettferdig at vi elbilsjåfører skal slippe unna stort sett alt av bompenger der bompengene er innført for å betale ny vei! Vi nyter i høyeste grad også de nye veiene! Det har heller ingenting med miljøvern å gjøre.

Å kjøre en brukt dieselbil til det ikke er noe mer bil igjen, vil alltid være mer miljøvennlig enn å skrote fullt brukbare biler for å heller kjøpe elbil. Det er det globale utslippet som må ned, ikke bare pene utslippstall lokalt i Norge. Globalt vil det å bruke opp diesel- og bensinbilene våre være mer miljøvennlig enn om alle plutselig skulle kjøpe seg elbil.

Der det er bomring for å få ned lokale utslipp, som eksos i gatene, er det derimot på sin plass å differensiere elbil og fossilbil. Men der er det helt bak mål at elbilene skal få bruke kollektivfeltet. Det feltet må forbeholdes kollektivtrafikk, så bussene kommer fram i tide. Også på ferjer bør det bli mer rettferdig. For eksempel kostet det meg i sommer 25 kroner å krysse Sognefjorden på ferje for en fem meter bil på ca. 2,2 tonn med to personer. Dieselbilen som sto på siden av meg, slapp ut akkurat like lite klimagasser ved overfarten, men betalte antagelig det mangedobbelte. Rettferdig?

Og når det gjelder ferjer: Hvor miljøvennlig er det å bytte ut nesten nye diesel- og gassferjer med batteriferjer? Utslippet i forbindelse med bygging av ny ferje kom riktignok i for eksempel Tyrkia, men er det ikke det globale utslippet som skal ned?



Det jeg vil fram til, er blant andre at hvermannsen i diesel- og bensinbil kan være like miljøvennlig (globale utslipp, ikke lokale) som meg i elbil. Derfor er det ingen rettferdighet i å tyne dem ekstra med avgifter fordi han/hun bruker opp sin fossilbil. Til fordel for å premiere oss elbilsjåfører fordi vi tok oss råd til å kjøpe elbil. Men mulig miljøregnskapet i hodet mitt ikke er riktig? Hilsen en som kjører elbil 25–30 000 kilometer i året og passerer mange bommer på strekningen Levanger – Orkdal flere ganger i uka.

