Norge kan bidra til mer rettferdig vaksinefordeling

Saken oppdateres.

I det siste halvannet året vi har lagt bak oss, har vaksinen vært lyset i koronamørket. Men samtidig som vaksinen har skapt håp, har den også skapt fortvilelse, og med forstørrelsesglass har vi kunnet se den mest ekstreme egoismen i oss mennesker.

LES OGSÅ: Fristilte vaksinedoser omdisponeres

Det er nå satt like mange vaksinedoser som det finnes mennesker i verden, men det har vært markedskreftene, ikke medmenneskeligheten, som har fått rå. Vaksinene har vært alt annet enn rettferdig fordelt. Når det i noen land nå diskuteres både en tredje, og til og med en fjerde vaksinedose, er det samtidig som kun seks prosent av menneskene i Afrika er vaksinerte. I Israel er det seksti ganger større sjanse å bli vaksinert enn det er i Palestina. I noen norske kommuner er det blitt kastet vaksiner fordi de har gått ut på dato.

Det finnes en rekke produsenter i ulike verdenshjørner som står klare til å produsere covid-19-vaksiner. Problemet er bare at selskapene som produserer den ettertraktede vaksinen verken deler rettighetene eller teknologien. Dette skjer samtidig som de håver inn milliarder i inntekter. Rundt hundre land, med Sør-Afrika og India i spissen, har lenge prøvd å få gjennom et forslag om å fjerne patentbeskyttelser på koronavaksine og legemidler under pandemien. Norge har vært i den lite sjarmerende klassen med høyinntektsland som har blokkert forslaget, sammen med blant andre EU, USA og Storbritannia. Frem til nå.

LES OGSÅ: Opphev patenter og la lavinntektsland produsere vaksine

Utenriksminister Anniken Huitfeldt uttalte nemlig før helga at hun åpner opp for at vaksineoppskriftene kan deles med fattige land. Det kan være gode nyheter. Denne uka samles verdens ledere til ministermøte i Verdens handelsorganisasjon i Genève. Der skal det på nytt diskuteres å gi et midlertidig patentunntak på vaksiner, legemidler, tester og behandling mot covid-19. Trips-rådet, hvor forhandlingene foregår, ledes av Norge.

Pandemien er ikke over, og vil trolig ikke være det før vi får slutt på denne ulikheten. Prisen av å fortsette med en usolidarisk vaksinefordeling i verden er høy, men det er fortsatt mulig å redde tusenvis av liv. Da må Norge nå ta sin del av ansvaret. Denne uka kan det skje, og vi kan ta første steg mot en mer rettferdig fordeling. Det vil ikke være et sekund for tidlig.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe