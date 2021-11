Parkeringsavgift uten faglig begrunnelse

Hvor går grensen for hva sjefen kan fortelle om deg? Dette er reglene for taushetsplikt

Formannskapet skal tirsdag behandle forslag om å øke parkeringsavgiftene i Midtbyen med 30 prosent, alternativt 25 prosent. Forslagene er utelukkende økonomisk begrunnet. Avgiftsparkering er hjemlet i vegtrafikkloven. Intensjonen med avgiftsparkering er trafikkfaglig, og parkeringsregulering og avgiftsnivå ble i Trondheim tidligere fastsatt på trafikkfaglig grunnlag.

For sentrumsområder er det faglig anerkjent i Norge og ellers i verden at avgiftsparkering skal brukes for å fordele et begrenset gode og sikre tilgjengelighet for flest mulig brukere. Når belegget på parkeringsplasser er mindre enn 85 prosent, bidrar det til at det er lett å finne ledig plass. Dessuten blir trafikk på grunn av leting etter parkeringsplass minimal. San Francisco har fulgt 85-prosentprinsippet så langt at avgiftene endres dynamisk i løpet av dagen og uka. Det bør ikke være nødvendig i Trondheim.

Øking av parkeringsavgiften for å begrense biltrafikken i sentrum, vil også være i tråd med intensjonene i vegtrafikkloven. Slik begrunnelse synes ikke å være grunnlag for forslaget som nå skal behandles av formannskapet. Det savner dessuten dokumentasjon for at økning av parkeringsavgiftene er nødvendig eller hensiktsmessig.

Begrunnelsen fra kommunedirektøren om å øke parkeringsavgiftene fordi antall parkeringsplasser er redusert, er heller ikke bærekraftig. I årene som kommer, må det påregnes at gateparkeringstilbudet vil bli betydelig redusert. Dersom prinsippet for avgiftsregulering skal videreføres i årene som kommer, vil det ikke være praktisk mulig for å kompensere for bortfall av parkeringsplasser ved å øke parkeringsavgiftene.

Dersom formannskapet i årene som kommer, ønsker å kreve at parkeringsvirksomheten skal opprettholde inntektene til kommunekassa, vil det neste måtte bli instruksjon om tøffere håndheving for å øke inntektene fra kontrollsanksjoner og parkeringsgebyrer. Det vil i tilfelle være stikk i strid med parkeringsvirksomhetens gode, uttalte målsetting om å oppnå respekt med færrest mulige ileggelser.

Hvis forslaget om økte parkeringsavgifter i Midtbyen skulle bli vedtatt, vil det medføre tap av omdømme for parkeringsvirksomheten. Det fortjener virkelig ikke virksomheten og medarbeiderne. De gjør en viktig samfunnsnyttig jobb for å sikre tilgjengelighet, framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.

Det er godt mulig at det er faglig grunnlag for å regulere parkeringsavgiftene i Midtbyen. Det må i tilfelle dokumenteres. Heller enn nå å gjøre et utelukkende økonomisk begrunnet vedtak, bør formannskapet bestille dokumentasjon av hvordan parkeringsplassene nå brukes og en faglig begrunnelse for å endre parkeringsavgiftene i Midtbyen.

