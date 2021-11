Strømforsyningen og prisingen

Her har innmeldte psykiatriske problemer blant barn og unge gått opp med 80 prosent under koronapandemienogså

Nå må Stortinget instruere regjeringen med tanke på de uverdige forhold som utøves når det gjelder prisen på strøm og tilliggende avgifter. Det er uhørt at Norge som energiprodusent, det være seg vann, vind eller olje, skal være medspiller på europabørsene for at Statkraft skal optimalisere sine og tilliggende kommuner sine inntekter. Dette er ikke annet enn fordekt skattlegging av et gode som vi som nasjon burde nyte godt av.

Det er greit at overskuddsenergi kan selges ut av landet, til det beste for landet, når dette er aktuelt. Men det er fullstendig feil å gjøre dette når konsekvensen blir at prisen på strøm for landets innbyggere, blir høyere enn et rimelig nivå.

Ja, det kan kanskje føre til at staten, og enkelte kommuner mister inntekter, men hva så? Vi bor i et land der vi er pålagt å slutte med fyring med fossilt drivstoff. Vi bor i et land som i perioder krever ekstraordinært forbruk av elektrisk strøm. Vi bor i et land som strekker seg lenger enn de kollektive transportmidler som leveres i store mengder sør for Dovre.

Dette er et opprop – et nødrop fra en godt voksen person som ikke aksepterer den leflingen det offentlige bedriver energipolitikk. Jeg appellerer til Stortinget med sine representanter at de får på seg «hverdagsklærne» og søker seg skikkelig ned i ovennevnte materie, slik at vi får en slutt på de uverdige energiprisene «verdens rikeste» land opplever for tiden.

En ting er at vi skal bygge ned oljesektoren for å bidra til det grønne skiftet, men å «rane» norske borgere sin gode elektriske vann- og vindbåren tilgang på hjemmeprodusert strøm, det er noe helt annet. Politikere på Stortinget må skjerpe seg!

