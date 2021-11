Elevene fryser uten økonomisk hjelp

Støre: – Synes at folk skal planlegge for å se familien i jula

Saken oppdateres.

Det å fryse og ikke ha råd til å betale strøm er ikke noe som hører hjemme i verdens rikeste land. Dessverre er det mange som gjør det, uten og ha krav på hjelp fra Nav.

Når det går mot vinteren, går strømforbruket opp, og strømprisene er ekstreme. Vi som elever får borteboerstipend på 4200 som nesten ikke dekker en hybel, og en del av disse elevene må også betale strømregningene som ligger høyt.

I 2021 har NVE-sjef Kjetil Lund sagt til NRK at strømforbruket vil øke og prisene vil stige rekordraskt. Eksperter har sagt at prisene blir høyere, selv om det nådde en ekstrem pris mandag 29. november. Mange bruker vedovner, men for elever som bor i hybler med flere andre, er det ikke alltid tilrettelagt for det.

Selv om man slår av strømmen i rom man ikke oppholder seg i, er det oppvarmingen som tar mesteparten av regningen. Vi som elever kan ikke miste livskvalitet på vinteren, eller ligge i sengen under dyna for å beholde varmen på ettermiddagen.

Dessverre er dette realiteten for mange av dem som må betale strømregningene selv.

Når en vanlig husholdning må ut med flere hundre kroner i måneden for strøm, er dette sure penger, men for elever som må betale strøm, er det til tider et valg mellom regninger eller mat. Man kan velge å ta opp lån fra Lånekassen, men lån for en strømregning som er for høy i Norges dyreste land skulle vi vært foruten.

Vi importerer strøm gjennom Acer-kabler, og sitter igjen med en skyhøy strømregning. Vi har husleieloven som hjelper studentene som betaler strøm med leieavtalen at husverten ikke kan heve leia, men vi som sitter med en egen strømleverandør må prioritere.

Hvis arbeids- og sosialminister Hadia Tajik oppfordrer Nav til å ikke trekke bistand fra dem som får hjelp under vinteren, burde det bli lagt til rette av Stortinget og regjering at studenter og elever får bistand uten ekstra betaling. I ytterste konsekvens må enkelte elever avbryte studiet og flytte hjem. Det er ikke lønnsomt for Norge på sikt. Det vil være en god investering fra staten at vi elever får en liten håndsrekning, slik det er nå.

Ingen skal fryse, ingen skal sulte i Norge.

