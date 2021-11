En malplassert fotballhall

Mener omkjøringsvei til E6 var for dårlig strødd: - Frykter at liv kan gå tapt

Etter at kommunedirektøren la fram sitt forslag til kommunebudsjett for 2022, har han fintellet kommunens finanser og funnet at kommunen likevel har økonomi til å bygge en kommunal fotballhall. Han foreslår i en tilleggssak å bygge den i Granåsen, til en pris på 200 millioner. Ikke overraskende jubler fotballfolket, og Adressa er uten motforestillinger på lederplass. For KrF er dette slett ikke så opplagt, og særlig av miljøgrunner:

En idrettshall på denne størrelsen, og som skal betjene hele byen, bør være plassert på et mer sentralt sted. Granåsen er i periferien for alle bydeler, med unntak av Flatåsen. Ironisk nok er dette eneste bydel som allerede har en fotballhall. Av denne grunn vil transport til fotballhallen i stor grad skje med privatbil.

Granåsen er dessuten kjent som et av byens kaldeste steder, og hallen vil derfor få et tilsvarende stort varmetap og energiforbruk. Granåsen har ikke fjernvarmetilknytning. Grunnforholdene i Granåsen er i tillegg svært krevende med dyp myr, og det vil bety at hallen ikke kan bygges så stor som fotballkretsen ønsker.

Hovedbegrunnelsen for hallen ser ut for å være at ved å investere 200 millioner, så unngår man å leie midlertidige telt til ti millioner for et mediesenter for ski-VM. Det er overraskende at denne besparelsen ikke settes mer i sammenheng med at hallen påfører 2,5 millioner i driftskostnader hvert eneste år, i tillegg til kapitalkostnadene. Med en god transporttjeneste er det også vanskelig å forstå at journalistene må ha sine kontorplasser inne på arenaen. Kunne ikke Flatåshallen eller Kolstad Arena gjort nytten disse dagene under ski-VM?

Byens første fotballhall med internasjonale mål bør bygges sentralt med god kollektivtransport. Den naturlige plasseringen er ved Lerkendal stadion, og i et samarbeid med RBK. KrF vil i vårt budsjett for 2022 bruke de midlene som kommunedirektøren har funnet til å prioritere fram det nye svømmeanlegget på Moholt, i samarbeid med Studentsamskipnaden. Trondheim har svært dårlig bassengkapasitet, og det vil være til stor nytte for bedre svømmeopplæring i skolen, til familieaktiviteter og til trim og trening for aktive svømmere.

