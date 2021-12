Saken oppdateres.

Innlegget til Frode Dalsvåg hadde kanskje vært mer interessant å lese hvis han hadde visst et snev sunn fornuft før han lot tankene ta over papiret.

Problem 1: Dalsvåg er sur over at elever på Steindal skole ikke bruker munnbind på bussen. Har Dalsvåg tatt innsatsen av å lese hva slags skole Steindal er? Nei. For Steindal skole er en barneskole. Der barna er i aldersgruppen 5–12 år. Og gjett hvem som er unntatt påbudet om munnbind? Jo, barna under 12 år. Ergo, poenget med det noe sure eksempelet til Dalsvåg er borte.

LES OGSÅ: Politikerne har problemer med balansen

Problem 2: Det legges en slags skyld på bussjåførene her. Bussjåførene er ikke problemet. Kanskje har AtB lagt opp til for få ruter her. Kanskje bør de ha satt inn en ekstra avgang i denne tidsperioden. Og kanskje burde ikke sjåføren oppfordre til å presse seg sammen.

Men samtidig så skjønner jeg sjåførens ønske om å få frem passasjerene. Det er ikke noe vits i å oppføre seg som om det er deres problem at det er fylte busser. Det får man ta ansvar for selv. Og voksne mennesker greier å ta egne valg.

LES OGSÅ: Slik er de nye koronareglene i Trondheim

Og sist av alt: Hvis man er så tydelig forbannet over barn, bussjåfører og alt annet som er en del av bybildet, kan man ikke slutte å ta kollektivtransport? Barn skal hjem, og barn er barn. Bussjåfører har ikke ansvaret for at andre overholder smittevernregler. Hvis man ønsker å delta i debatt, så må man finne faktiske poeng og slutte med sutring.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe