Saken oppdateres.

Det er påbudt med munnbind på bussen. Det er annonsert i alle kanaler. Også med oppslag på bussen. Men hva betyr det? At det ikke er lov å reise med bussen uten munnbind? Nei, det kan det ikke bety. Så hva menes det da med et slikt påbud? En oppfordring kanskje. Da burde man si det.

Like klønete er det å innføre munnbindpåbud på butikken dersom man ikke klarer å holde énmeteren. Det betyr i praksis av og på med bunnbindet når man kjører sikksakk i butikklokalet. I beste KLM-stil sniker man seg gjennom kjøpesenteret, litt med, og litt uten munnbind.

Tilbake til bussen. Jeg tok nr. 11 fra byen til Risvollan i dag. Det ble ganske fullt etter hvert. Ved Steindal skole sto det minst 30–40 elever og ventet på bussen. Jeg så ikke en eneste en med munnbind. De stormet høylytt inn, slik ungdommer gjerne gjør når bussen allerede er nesten full. Her må man bare kjempe seg frem. Mens de svakeste bare måtte bli igjen å vente på neste buss.



Og bussjåføren da? Jo, han var mest opptatt av at ungdommene måtte trekke mer sammen inn i den allerede overfylte bussen. Det var så fullt at dørene ikke ville gå igjen. Trekk sammen. Trekk innover i bussen, var beskjeden. Men hva med smittevernet da, herr bussjåfør? Og hva tenker du om det skiltet du har i bussen din, det med munnbindpåbud?



Du svarer sikkert at du har ikke politimyndighet. Greit nok. Men i stedet for å be passasjerene trekke seg mer sammen kunne du kanskje oppfordret de som ikke hadde munnbind om å gå av? Kanskje det ville funket? Er det verdt å prøve? Og kanskje hadde ungdommene plutselig skjønt hva som menes med skiltet du har i bussen din?

