Er det lønnsomt for staten at det er kraftkrise i Norge?

Dette er et hardt slag for kulturen og utelivet

Saken oppdateres.

Som de kloke svenskene allerede har gjort, utropes herved årets bærekraftige julegave: den forhåndselskede gaven!

Bruktfunn, vintageklær, loppiskupp, arvegods, kjære objekter. Den preelskede gaven kan være alt. Leker, bøker, smykker, innredning, klær, teknikk, utstyr ...

Ingen ting rart med å gi noe brukt i gave. De fineste gaver jeg har fått er de med historie. Mormors enorme blå traug, fylt av slitasjespor etter bakst, brukt i generasjoner før henne, av kvinner som skjøttet hus og hjem, ernærte sine mange barn, trauget som er like tungt som hverdagens slit må ha vært tyngende. Eller samlingen med svart-hvitt foto av kjente og ukjente slektninger, sammen med den slitte kaffekoppen som stammet fra en av dem, smykker etter nære og kjære kvinner i slekten ... Skjønnheter, rariteter, bruksting, gaver gitt av de som kjenner meg, som vet hva som betyr noe.

Normen er at en gave skal være noe nytt og ubrukt, og for noen kan det kjennes litt rart å gi bort brukt. Man kan være usikker på hvordan mottageren vil reagere. Noen kan også ha følelsen av at brukt ikke er like mye verdt. For de som er uvante med brukthandel, kan det også være vanskelige å komme i gang. Kanskje er det også generasjonsrelatert. Den tid og velstand vi lever i påvirker oppfatningen av hva en gave skal være. Å gi gaver med levd liv kan berøre både følelser, normer og verdier. Å prate om det, og eksplisitt ønske seg brukt kan gjøre mye. Det handler om kommunikasjon og forventninger.

Tips for flere preelskede julegaver, hentet fra greenfluensere i nabolandet Emma Sundh og Maria Soxbo (@emmasundh @mariasoxbo.se):

1. Ønsk deg brukt!

Det er lettere for en som er uvant med å handle brukt å kjøpe til en som uttalt ønsker seg det.

2. Prat om det i forveien!

Snakk også om gaver når julen planlegges. Bli enige om brukt og/eller opplevelsesgaver.

3. Tilby shoppinghjelp!

En undersøkelse av Blocket (Sveriges Finn) i 2019 viste at de fleste barn gjerne ser brukte julegaver under juletreet, men for uvante slektninger kan det kjennes vanskelig. Bistå med innkjøp. Om de synes gavene ble «for billige» kan penger settes inn på konto.

4. Begynn tidlig!

Secondhandshopping kan ta litt lenger tid, så det er lurt å begynne tidlig. Pass på når de riktige tingene dukker opp.

5. Fremhev fordelene!

Gjør brukte gaver til noe ekstra. En lapp med bakgrunnshistorie. Vis hvor mye MER vi får for pengene ved å gi mellomlegget til et veldedig formål i mottagerens navn. Fortell om forskjellen i klimaavtrykk mellom ny og brukt.

Årets julegave, den bærekraftige med svært lite klimaavtrykk, er den viktigste valutaen. Den preelskede gaven støtter sirkulære bedriftsmodeller, flytter normene for hva en gave kan være og skyver både givere og mottagere i riktig retning.

Initiativet til den bærekraftige julegaven er klimatklubben.se og medvetenkonsumtion.se, en motvekt til den prognosebaserte julegaven som handelsstanden utnevner basert på årets forbrukstrender. Til forskjell fra sistnevnte, så er den bærekraftige julegaven målstyrt, og viser hvilken vei vi må gå. De fleste har alt de behøver og enda litt til.

Med ønsker om en grønn førjulstid, og forhåndselsket under treet!

