Adresseavisens problematiske forhold til fakta

Torsdag 2. desember har Adresseavisen et oppslag som henger ut et helt borettslag. Ikke fordi de har gjort noe galt, men fordi de deler borettslag med en tidligere politiker.

Jeg er blitt vant til at Adresseavisen gir villedende fremstillinger og ikke er opptatt av fakta. Det som gjør meg trist denne gangen, er at dette rammer alle andre i mitt borettslag, folk som i likhet med meg har havnet i dette helt uforskyldt. De nevnes ikke med navn, men mange vet selvsagt hvem de er.

Dette er saken: I mitt borettslag har en rekke andelshavere kjøpt leilighet med en medfølgende utleiehybel. Hyblene har vært der siden 80-tallet og alle dagens eiere har kjøpt andelen med allerede etablert hybel.

Selv kjøpte jeg leilighet i 1997, inkludert utleid hybel, som i salgsoppgaven fra eiendomsmegleren står som «boareal». Jeg overtok også forrige eiers utleieforhold.

I forbindelse med gjennomgang av brannsikkerheten i fjor, oppdaget styret at borettslaget på 80-tallet ikke hadde sørget for nødvendige godkjenninger av hyblene som boareal. I et borettslag er det styret som har ansvaret for dette. Vi som har kjøpt andeler med hybel, har fått feil informasjon fra selgere og meglere og leid ut i god tro. Også dagens styre er uten skyld for at godkjenninger fra 80-tallet ikke ble innhentet.

På tross av denne dokumentasjonen, lager Adresseavisen et forsideoppslag om «ulovlig utleie». Ikke et ord om at alle har fått feil informasjon og vært i god tro gjennom alle disse årene. Det må du kjøpe avisen, bla opp og lese langt ned i saken for å finne ut.

Dette er heller ikke noe avisen «avslører» slik de skriver, det kom frem i gjennomgangen av brannsikkerheten i borettslaget i fjor. Borettslaget har i ett år arbeidet samvittighetsfullt med gode løsninger og godkjenninger i en åpen dialog med kommunen, slik et ansvarlig borettslagsstyre skal gjøre.

Mange lesere har reagert på avisens fremstilling. Og fredag velger redaktør Kirsti Husby å forklare publiseringen. Hun mener det er riktig å omtale «at Giske som stortingsrepresentant startet utleie av en ulovlig hybel i 1997, uten å ha undersøkt verken da eller senere om den var godkjent».

Husbys svar synliggjør hvor vanskelig Adresseavisen har for å forholde seg til fakta. Nesten alt i setningen er galt.

Verken jeg eller andre av dagens andelshavere har «startet utleie av ulovlig hybel». Vi har kjøpt andel med etablert utleie helt fra 80-tallet. Jeg overtok sågar forrige eiers hybelboer.

At hybelen var boareal, var undersøkt: Det var skriftlig bekreftet i salgsoppgaven fra megler. Og kjøpet, med utleiedel, ble godkjent av borettslaget.

Selv «stortingsrepresentant» er feil. Jeg kjøpte leiligheten før jeg satt på Stortinget, mens jeg ennå var student.

Alt dette vet Adresseavisen. Husbys svar viser dermed hvor lite Adresseavisen bryr seg om fakta, selv når de henger ut et helt borettslag i et frontoppslag.

