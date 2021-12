Er Elsa Laula Renberg plass gått i glemmeboka?

Samir følte seg trygg for første gang på lenge. Så banket to politibetjenter fra Trøndelag på døra

29. november har vært offisiell flaggdag siden 2017, til minne om fødselsdagen til samepioner Elsa Laula Renberg. Hun var både reineier, politiker og aktivist, og er kjent som kvinna som samla det samiske folket den 6. februar 1917, nå kjent som samenes nasjonaldag.

Det tok hele ni år fra forslaget først ble fremma til vedtaket om flaggdag kom. I oktober 2020 ble det til stor begeistring vedtatt at plassen mellom Metodistkirken og Kjøpmannsgata skal hete Elsa Laula Renbergs plass. Siden har lite skjedd med den saken. I anledning hennes fødselsdag er det derfor på sin plass med ei etterlysning.

8. mai 2021 møtte kvinnebevegelsen i Trondheim opp på plassen i forbindelse med kvinnehistorisk natt. Den hadde da karakter av en byggeplass etter fjerning av kunstverket «Flytende – Flyvende» som har stått der i ei årrekke. Vi hengte opp et flott laminert bilde av Elsa Laula og et gateskilt med navnet Elsa Laula Renbergs plass på. Vi så med forventning på gravearbeidet og hva det skulle føre fram til. Hvordan skal plassen merkes og hvordan skal den utsmykkes, tenkte vi.

Vi trodde det skulle bli spennende å følge med på. Men tida har gått siden, og fortsatt er det kun bildet og gateskiltet vi hengte opp som markerer at dette er plassen hun har fått. Gravearbeidene er for lengst over, og plassen er dekket av et svart asfaltøde. Nå vil vi gjerne ha svar på hva som skal skje videre.

Inntil plassen ligger et nyutsprunget sted som har fått mye oppmerksomhet. Hennes majestet dronning Sonja var her og åpnet Kjøpmannsgata Ung Kunst, like før den tidligere nevnte flaggdagen. Hva fikk dronninga vite om den historiske plassen hun måtte krysse for å komme inn i det nye kunstsenteret? Hvordan skal det samiske samfunnet involveres i utforminga av plassen? Hvordan skal plassen være en spire til inspirasjon, undring og videre kunnskapssøking om Trondheims plass i historien som samisk by? Vi har mange spørsmål.

Misforstå meg ikke, vi i kvinnebevegelsen er nok like begeistra for K.U.K. som byens øvrige befolkning, og vi ser med særlig godhet på at Ingrid Espelid hedres med en restaurant med det fabelaktige navnet Gubalari. Vi håper at Elsa Laula Renbergs plass blir hedra med like mye oppmerksomhet når den en gang står ferdig, og vi håper noen kan gi svar om når det blir. Inntil da er vi veldig takknemlige for at vårt beskjedne skilt og bilde fortsatt får henge.

8. mai 2022 gir kvinnebevegelsen seg ut i byen på nytt for å markere kvinnehistorisk natt med å balansere navngivinga på byens gater og steder. Vi håper å kunne stoppe opp på en utsmykket og tydelig merket plass som virkelig hedrer Elsa Laula Renberg, slik hun og det samiske folket fortjener. Måtte det ikke ta ni år å komme dit.

