Kort svar til Tonje Brenna

Saken oppdateres.

Jeg er takknemlig for at Tonje Brenna tok seg tid til å svare (Adressa 27. november) på mine utfordringer til henne i kronikk i Adressa 24. november. Etter det jeg kan se, er hun delvis enig i min vurdering av privatistordningen, at den har noen utilsiktede negative konsekvenser. Man kan kanskje vente at det blir tatt noen grep her etter hvert.

Det ser også ut til at hun er åpen for tanken om at det i dimensjoneringsvedtakene kan legges mer vekt på behovene i det lokale arbeidsmarkedet, og noe mindre vekt på elevenes eget valg. Her er hun, i likhet med alle sine forgjengere, opptatt av å øke gjennomføringen på yrkesfag, og mener at mer penger nok vil hjelpe. Det er jeg helt enig i.

Når det gjelder arbeidet med å gjøre elever bedre studieforberedt, er hun nokså vag med hensyn til tiltak. Det er da heller ikke så rart, myndighetenes verktøykasse er vel rimelig tom i en tid da elevene i disse årsklassene bruker i gjennomsnitt tre og en halv time pr. dag på sosiale medier, ifølge Ungdata.

Hun er derimot ikke interessert i å ta opp hansken jeg kastet angående russefeiring. Det hadde jeg heller ikke ventet. Ingen av hennes forgjengere har heller gjort noe med denne forunderlige særnorske tradisjonen. Det er da også den politisk mest behagelige innstillingen.

Tradisjonen er populær, og det er ikke noe folkekrav å endre på den. Men av og til kunne man ønske seg politikere som gikk foran og tok modige standpunkter siden denne tradisjonen bidrar til mindre læring for elevene og store utgifter både for samfunnet og den enkelte.

Tonje Brenna har foreløpig sittet i statsrådsstolen i seks til syv uker. Det er ikke lenge. La oss håpe at motet vokser etter hvert.

