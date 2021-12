Hyblifisering på Møllenberg

- Det har vært kjedelig å ikke kunne konkurrere på to år

For 20-30 år siden var jeg og takserte etter en brann på Møllenberg. Dette var i utgangspunktet en litt stor tomannsbolig, som var delt opp i 7-8 hybler. Brannen hadde startet i en avglemt stekepanne på ettermiddagen, og foruten et nedbrent kjøkken var skaden forøvrig begrenset til sot og slukkevann.

Vi var flere takstfolk på stedet, og jeg husker vi snakket om hva som kunne ha skjedd om brannen hadde startet på natta og i mørket. Hvordan skulle det være enkelt å evakuere i mørket med manglende ledelys og oppsatte skillevegger som ikke ledet til utgang/vindu, men til direkte brannfeller?

Vi stusset fælt på om denne ombyggingen kunne ha blitt byggegodkjent av kommunen. Jeg synes det er flott at Adressa setter søkelyset på hyblifiseringen generelt og nærheten til studieplasser spesielt. Det kan være grunn til å tro at flere av disse byggeprosjektene opp gjennom årene primært skyldes økonomisk vinning og at sikkerheten ikke er nok ivaretatt.

