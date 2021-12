Ikke prishopp på all parkering

Her bryter gjerdet sammen under de elleville jubelscenene

Saken oppdateres.

Har du bladd i aviser den siste uka, kan du få inntrykk av at parkering i Trondheim kun er kommunale gateplasser. Men det finnes private plasser der du kan parkere så lenge du vil, under tak, og til en lavere pris enn på gata. Ikke alle foretrekker det. Hvorfor?

I 2019 ble Trondheim Parkering KF delt i to – en kommunal enhet som forvalter gateparkering i byen og et kommunalt eid aksjeselskap som driver privat parkering på lik linje med andre kommersielle aktører. Jeg representerer aksjeselskapet Trondheim Parkering AS.

Jeg har gjort en kundeundersøkelse der vi har spurt parkerende i byen om hvorfor noen vil parkere på gateplan og andre i parkeringshus. De tre største årsakene til at noen foretrekker å parkere på gata, er fordi de føler det er trangt i p-hus. De stanser nærmere reisemålet, og de føler det er mindre sjanse for skade på bilen. De tre hyppigst nevnte grunnene for å foretrekke p-hus er at det er lett å finne ledig plass, de føler det er tryggere og det er enkelt å betale.

Pris derimot, er langt nede på lista for begge grupper. Rundt fem prosent nevner dette som en årsak. Attpåtil sier 39 prosent at de ikke vet hvor det er billigst å parkere.

Formannskapet vedtok denne uka å sette opp prisen 25 prosent på kommunale p-plasser. Da er det kanskje naturlig å tenke at de private aktørene følger etter? Noen vil selvsagt gjøre det, men vi tenker annerledes. Vi vil heller fylle parkeringshusene vi forvalter, og da kan pris være et virkemiddel, selv om det ikke ser sånn ut. Det har vi tenkt å finne ut av.

Fra nyttår vil vi kun KPI-justere prisen i husene på Sentralbadet, Trondheim Torg, Leüthenhaven og Statens hus. 1000 parkeringsplasser i sentrum, der prisen blir nesten 60 prosent lavere enn på gata. Bilistene sier at prisen har liten betydning for hvor de parkerer – nå har vi en gyllen sjanse til å se om det stemmer.

