Dette er ikke hyblifisering

Er det rart at stadig flere tror at det meste var bedre før?

Adresseavisen har valgt å anonymisere borettslaget som omtales i dette innlegget i andre saker. Etter eget ønske får derfor forfatteren være anonym. Adresseavisen kjenner vedkommende sin identitet.

Den 2. desember fyller Adresseavisen hele forsiden med et oppslag om at Trond Giske har leid ut en ikke-godkjent hybel i tilknytning sin leilighet i vårt borettslag på Møllenberg. Det framgår av artikkelen at Giske har gjort dette i god tro og at flere i borettslaget har gjort det samme.

I et innlegg publisert senere samme dag rettferdiggjør redaktør Kirsti Husby dette oppslaget blant annet ved å henvise til den pågående kritikken av den omfattende hyblifiseringen av den gamle verneverdige bebyggelsen på Møllenberg.

De aktuelle hyblene er innredet i underetasjen i areal som opprinnelig var tenkt som boder, med egne innganger fra gata. Dette kan ikke betegnes som hyblifisering.

Vårt borettslag ble dannet på 1980-tallet av ildsjeler som rehabiliterte de forfalne trebygningene som var truet av riving. Borettslaget, som består av 12 familieleiligheter, har hele tiden hatt klare retningslinjer som forhindrer ominnredning av leilighetene til hybler. Dersom Møllenberg hadde bestått av borettslag som vårt, ville det det ikke ha vært noe problem med hyblifisering i denne bydelen.

Redaktøren bedyrer at reportasjene om utleieforholdene i vårt borettslag er anonymisert. Samtidig har Adresseavisen gjentatte ganger offentligjort bilder av bygningene som lett kan identifiseres.

