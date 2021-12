Myndighetene som ropte ulv

Her kommer Milojevic etter et langt møte med RBK-toppene

Saken oppdateres.

En gang var det en liten gjetergutt som voktet sauene for i landsbyen. Han koste seg oppe i skråningen med sauene til han en dag kjedet seg. En dag fant han ut at han skulle teste reaksjonen fra landsbyen. «Ulv», ropte han. «Ulv, ulv». Hele landsbyen løp for å hjelpe ham, og måtte vende tilbake til landsbyen med skuffelse i blikket. Cirka sånn starter den kjente fabelen til Æsop, og den er til forveksling lik hele kobbelet med politikere og helsebyråkrater på dagens pressekonferanse.

«Bare en siste innspurt nå så kommer vi oss ut av knipa», har blitt ytret gjentatte ganger. Vi skulle vente på vaksinene, nå har nesten alle voksne som kan krype og gå tatt vaksinen, men fortsatt stenges det ned. «Vi må verne helsevesenet», sier det samme embetsverket som har hatt to år på å ruste opp helsevesenet til å klare en pandemi, men som har sviktet. Det virker som at det å ha tunge, alvorlige, og illiberale inngrep i den private sfære har blitt en regel snarere enn et unntak. Noe som er spesielt når man ser på grunnene til at helsevesenet faktisk er overbelastet. Ifølge VG er dette en stor del av bildet:

Mange innleggelser av eldre med andre luftveisinfeksjoner enn Covid.

Kommunene har ikke nok kapasitet til å ta imot pasienter som skal inn på sykehjem.

Luftveisinfeksjoner blant helsepersonell og barna deres.

Vikarmangel.

Skal man følge argumentene på dagens pressekonferanse så er man på full fart inn i farlig farvann. Jusprofessor Hans Fredrik Marthiniussen kaller beslutningen spinnvill og sier det er en «slippery slope gone real (sic!).»

Selv mener jeg at det er alvorlig at sentrale myndigheter har brutt samfunnskontrakten. Nå har vi snart i to år måttet akseptere at Bent Høie, Espen Nakstad og Camilla Stoltenberg har hatt hendene sine på invitasjonslisten til idrettsarrangementer, aktiviteter på skolen, gjestelista på julaften, og i reiselivet. De samme som har krevd store ofre fra oss andre har ikke klart å ruste opp helsevesenet.

Nå må snart smertegrensen være nådd, og dette bør være den siste linjen med nedstenging. For når ulven en gang virkelig kommer vil folk være så leie at de gir faen.

