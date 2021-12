Jeg har ikke nok penger til å være syk

Fastlege: Hverdagen oppleves som å svømme i et hav av symptomer, hvor bare få av dem er uttrykk for noe alvorlig

Jeg er ei jente på 17 år som ikke har råd til å være syk. Jeg ligger her og er syk, alt jeg trenger er en dag eller to hjemme med ro slik at jeg kan bli frisk. Men jeg har ikke råd, og jeg har heller ikke foreldre som har råd til å betale nærmer 300 kroner for å få legeattest hver gang jeg blir oppfordret til å holde meg hjemme.

Ja, det er grensen på ti prosent jeg snakker om. For cirka en uke siden var jeg hjemme fra skolen på grunn av oppkast. Den dagen skulle jeg egentlig på praksis på sykehjem, men der er reglene slik at man ikke kan møte opp før det har gått 24 timer etter sist oppkast. Så for at jeg skulle følge reglene, så måtte jeg holde meg hjemme. Nå sitter jeg og har halvveis stryk i faget og har ikke råd til legeerklæring. Nå må jeg straffes med stryk fordi jeg måtte følge reglene på sykehjemmet.

Jeg skjønner godt at dere ser en «positiv» endring i fraværet, men jeg ser ikke grunnen til at vi må betale så utrolig mye for å følge reglene som gjelder! Det er ikke mye som skal til før jeg ender opp på ti prosent. Er jeg hjemme en dag der jeg har gym på ukeplanen, så stryker jeg i faget. Så fort går det.

Og forresten, Trondheim topper ny smitterekord hver dag nesten nå, og vi må holde oss hjemme ved symptomer. Det dere egentlig sier er, «hold dere hjemme ved symptomer og betal 300 kroner for det. Følg reglene og betal for det ellers straffes du med stryk.»

Ja, det blir også sagt at Norge er et rikt land, men jeg er født og oppvokst i Norge og sitter her og har ikke råd til skolegang. Skolegang som egentlig er gratis i Norge. Skolegang som barn fra andre land ønsker å ha i Norge fordi det er gratis. Det er ikke gratis! Jeg har ikke nok penger til å gå på skole i Norge.

