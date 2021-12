Kortinnlegg: Opptil åtte timer innelåst - det er dyreplageri

Fastlege: Hverdagen oppleves som å svømme i et hav av symptomer, hvor bare få av dem er uttrykk for noe alvorlig

Vanskelig å få jobb for utlendinger: Selve søknadsprosessen er et hinder!

Far og sønn anklages for å ha startet enorm skogbrann i California

Saken oppdateres.

Dyr som fraktes via Værnes, risikerer opptil to timers ventetid i bur. Dette kommer altså i tillegg til venting i utreiselandet og deretter selve reisen. Når man ringer Avinor, gis det beskjed om at man kan ta koronakontrollen etterpå. Stjørdals Servicekontor mener at det er feil, men kan selv ikke gi noe klart svar. Resultatet blir fortvilede hunde- og katteeiere og selvsagt dyr som plages av unødig innestenging i bur på Værnes.

Ganske klønete at man ikke har funnet en enkel og grei løsning på problemet, som faktisk må karakteriseres som dyreplageri. Det tas nå kontakt med veterinærmyndighet/og eller Mattilsynet for å se nærmere på problemet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !