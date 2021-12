AtB: - «Skistua-bussen» med flere avganger

Vil ha omkamp for hjelp og behandling i stedet for straff

Svar på innlegg fra Jonatan Arman Sandberg (9) og Live Østvik. Først av alt: Så flott at dere synes det er supert at det går en buss fra sentrum og helt opp til Skistua. Det setter vi stor pris på! I år kom den trønderske vinteren tidlig, med skiføre allerede fra slutten av november. Og heldigvis blir det snart enda flere busser å velge mellom når dere skal på skitur i Bymarka.

Linje 26, bedre kjent som «Skistua-bussen», ble svært populær i løpet av forrige vinter. Derfor satte vi opp både flere busser og økte antall avganger for å møte etterspørselen. Vi er glade for å kunne melde om at det kommer vi til å gjøre denne sesongen også. Allerede fra 1. januar setter vi inn flere avganger på bussen mellom Trondheim sentrum og Skistua både på hverdager og i helger.

Det vil gjøre det enklere å ta seg en tur i marka uten å være avhengig av bil. Da håper vi i AtB at du og mamma får mange, gode opplevelser med både buss, ski og ikke minst donut på Skistua i løpet av vinteren! Informasjon om alle avganger finnes på nettsiden vår, www.atb.no

