Påbudt kjøreretning og uforståelig tallmagi

I trafikken kan det få alvorlige konsekvenser dersom man tolker trafikkskiltet «påbudt kjøreretning» som «anbefalt kjøreretning». Og generelt er det jo naturligvis ganske stor forskjell mellom å anbefale noe og å påby noe. Det er illustrerende i så måte å observere at myndighetenes anbefalinger de siste ukene om å bruke munnbind i ulike situasjoner, ikke har ført til at disse anbefalingene i nevneverdig grad har blitt fulgt. Det har som ventet heller ikke hatt noen særlig innflytelse på smitte-utbredelsen her i landet.

Nå prøver myndighetene «å ta grep» og strammer litt til. «For lite og for sent» var tidligere Jonas Gahr Støres gjentatte karakteristikk av den forrige regjerings forskjellige grep – den gang han selv var i opposisjon. Nå kan man vel si at han i noen grad møter seg selv i døra.

Nå støtter myndighetene seg til anbefalinger om antall som kan møtes i forskjellige sammenhenger hjemme, ute, og på restauranter, kino, teatre osv. Det virker komplett uforståelig hvordan man kan trekke forskjellige og stadig nye og tilsynelatende tilfeldige tall opp av hatten: kan vi være ti samlet, hvorfor ikke ni eller 13, og er 50 bedre en 57, og hvorfor ikke 37?

Professor Mads Gilbert fra Tromsø hevdet at regjeringen var bakpå i sin pandemibekjempelse. Det er min ærbødige påstand at regjeringens tafatte håndtering av en potensielt meget farlig smittesituasjon i Norge kanskje har noe med snillisme og politisk popularitets-jakt å gjøre. De tør ikke gjøre det som er nødvendig av frykt for å miste tilhengere. Sterkere lut må til!

