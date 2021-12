Rusreformen - omkamp for hjelp og behandling

Saken oppdateres.

Nå er det omkamp for Bent Høies (H) og Venstres forslag til ny rusreform. Det ønskes velkommen av Høyre. Vi trenger et vedtak snarest som sikrer hjelp og behandling og det mangler kun 17 stemmer på Stortinget for å få flertall. Høyre, Venstre, Rødt, MDG og SV går sammen for å fremme forslaget som ikke fikk flertall i juni, på nytt. Noe som betyr at de må ha stemmer fra Ap, Sp eller Frp for å få flertall. Det betyr å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre brukerdoser med narkotika.

Det er spesielt at disse partiene har samlet seg om å fremme saken på nytt, og det er Venstres Guri Melby som har stått i spissen for alliansen – med god støtte av Høyres helsepolitiker Sandra Bruflot. Det som skjedde i juni omtales som et arbeidsuhell.

Nå er tiden inne for å yte den nye rusreformen rettferdighet og gjøre det som er best for dem som først og fremst trenger hjelp og behandling. Det har i denne saken vært for stort fokus på avkriminalisering, og ikke på essensen i reformen som er hjelp og behandling. Det hele handler om å endre holdninger hos folk flest og spesielt til personer med rusproblemer. Vi har over lang tid opplevd en stigmatisering overfor en meget sårbar gruppe mennesker i samfunnet vårt som ingen er tjent med.

Stigmatisering og straff fører kun til sosial utstøting, og frykten for å bli straffet, gjør at mange ikke tør å be om hjelp. Det er kanskje det viktigste med den nye reformen, at terskelen for å be om hjelp, senkes. De som har et rusproblem, har et helseproblem og det løses ikke med straff. Det viktigste med hele reformen er at man på et tidlig tidspunkt får hjelp med etterfølgende behandling. Helsehjelpen er samtykkebasert, og det er fortsatt åpent for tvangsbehandling for alvorlig rusbruk.

Den forrige regjeringen ga midler til oppfølging på feltet, og disse midlene skal fortsatt ligge hos kommunene. Så må det jobbes videre med et godt behandlingssystem og ettervern i kommunene. Behandlingsapparatet må på plass, men intensjonen i rusreformen er at vi nå går fra straff som et redskap for å bekjempe rusproblemene, til hjelp og behandling. Det bør være et viktig argument for at Ap, Sp og Frp stemmer for reformen ved ny behandling i Stortinget.

