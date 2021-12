Det digitale juksekappløpet i skolen

To menn varetektsfengslet i fire uker - siktet for narkotikalovbrudd

Advent er høysesong for prøver og eksamener. I disse dager jukses det i klasserom og gymsaler – samtidig som digitale aktører tjener store penger på salg av «juksesikre løsninger» som ikke fungerer. Juks er ikke et nytt fenomen. I analoge tider brukte elevene jukselapper, og de hvisket hjelpende formler og gloser til hverandre når læreren snudde ryggen til. Noen fikk kanskje ufortjent uttelling for å navngi hovedstaden i Etiopia eller for å oversette det tyske verbet «angeln» til «å fiske».

I den digitale verden er juksemulighetene uendelige. Når prøver og eksamener foregår på datamaskiner, er prefabrikerte tekster og kommunikasjon bare et tastetrykk unna. Oversettelsesprogrammer leverer perfekte setninger på nynorsk og fransk på et blunk. Det er mulig å chatte og utveksle store mengder informasjon. Slik produserer elevene besvarelser som langt overgår eget kompetansenivå. Dette er ulovlig, men likevel svært utbredt.

Det foregår et juksekappløp blant digitale aktører. På den ene siden utvikles det «juksesikre løsninger», for eksempel spesielle nettlesere som brukes under prøver og eksamener. Nettleserne skal blokkere eller kontrollere tilgangen til harddisk og internett. Flere av de videregående skolene i fylket benytter denne løsningen. Utviklerne lover sikker gjennomføring av digitale prøver. Dette er ikke gratis. Skoleeierne punger årlig ut flere titusener til IT-bedrifter for å sikre seg mot juks – dessverre til ingen nytte.

På den andre siden i kappløpet opererer nemlig datakyndige «jukseloser» - gjerne fra sine gutterom i USA. I samme øyeblikk som et juksesikkert system lanseres, er de i gang med å søke etter smutthull. Det tar sjelden lang tid før de lykkes og deler sine funn. På YouTube publiseres det fortløpende instruksjonsvideoer som viser veien til juks. Gjennom enkle tastekombinasjoner er det mulig å komme seg inn og ut av prøvesystemene. Juksingen foregår diskret og effektivt.

Prøver med papir og blyant er fortsatt en mulighet. Det vil variere fra fag til fag hvilken prøveform som er best, da sårbarheten for juks varierer. Uansett trengs en advarsel mot dyre IT-løsninger som ikke holder mål. Ukritisk digitalisering skjer i dag på bekostning av læring. Dersom juksekappløpet får fortsette, vil IT-bedriftene stadig ekspandere – mens skolebudsjettene uthules og læringen mister mening.

