Når skal RBK-ledelsen se seg selv i speilet?

Vil ha omkamp for hjelp og behandling i stedet for straff

RBK står nok en gang foran et trenerbytte. Kanskje kommer kongen. Oddsen på at førstevalget, Kjetil Knutsen, svinger fra time til time. Birger Løfaldli er inne på noe da han i sin kommentar nå nylig ga uttrykk for at Knutsen har sportslige utfordringer i Bodø Glimt som lokker. Men dette er bare en flik av sannheten.

Jeg tror mye av problemet i RBKs trenerjakt ligger i klubben selv – i styre og ledelse. RBKs håndtering av det sportslige apparatet, trenere og akademi inkludert. Den famøse sparkingen av Ingebrigtsen og Hoftun får et landsmøte i Venstre til å framstå som selve oppskriften på stø kurs. Det er ikke lang vei fra Kapitol til den Tarpeiske klippe. Og enda kortere er veien fra trenerjobben i RBK til sparken. Men jeg tror ikke mulige trenere er redde for å sparken. Det ligger innebygd i fotballens mekanismer – de aller fleste store trenernavn inkludert opplever en eller flere ganger i sin karriere å bli skjøvet ut i kulden. Med de lønningene de har, kan man saktens tåle det.

Jeg tror det som skremmer mest, er det faktum at de ser at i RBK vil de – med dagens ledelse – ikke få gode nok arbeidsvilkår. Klubben mangler struktur, tydelighet, åpenhet og inkludering. Hvem bestemmer hva i Rosenborg? Hvor har det blitt av Tove Moe Dyrhaug? Under suksessperioden med Ingebrigtsen var hun – som daglig leder – langt mer tydelig. Nå er det stort sett Ivar Koteng vi hører fra. Av og til. Samt et og annet synspunkt fra Fannrem.

Man skal på ingen måte diskreditere Koteng og resten for jobben de har gjort – på et tidligere stadium. Da Koteng kom inn var han riktig mann – uredd, gründeregenskapene sitter i hele mannen, han var klar og tydelig. Nå virker han mer sliten. I likhet med resten av RBK-ledelsen. De virker rådville og ikke minst – lite entusiastiske. Godfoten herjer ikke på brakka om dagen.



Sett utenfra virker det å ta på seg trenerjobb i RBK mindre tiltalende enn en inntreden i ledelsen i det dysfunksjonelle familieforetaket i HBO-serien «Succession.» De fleste som vurderer en ny jobb ser etter muligheter til å utvikle seg selv, og til å være med på å utvikle virksomheten. Man ser etter muligheter. Trenerer er intet unntak.

Og med dagens RBK-ledelse tror jeg nettopp at bra trenere ser at her er det ikke en kultur for å oppnå det man vil. Og da ender man opp med reserveløsninger. Milojevic var aktuell. Eirik Horneland versjon 2.0. Om det hadde lyktes, ville det vært et lykketreff. Men da er det vel mer flaks enn dyktighet fra RBKs side.

