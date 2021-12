Bevar Steintrøa og Fuglmyra som det er

Nå er det slutt: Her forlater han Lerkendal for siste gang som sjef

Ni rådyr står ved foringsplassen og lurer på om det ikke blir lagt ut mat snart. Hver dag, så lenge snøen ligger, kommer de ned fra området der de bor, i Steintrøa – Fuglmyra, til menneskene som er deres nærmeste naboer. Her lever vi på dyrenes premisser, elg og rådyr går ofte rundt husene, og ved fuglematinga er det alltid trengsel av sultne, bevingede vesener.

Noen vil ødelegge dette – hjemmet til dyrene og alle de vakre vekstene, og ikke å forglemme den vakre Fuglmyra. Dette er et svært viktig turområde for tusenvis av mennesker. Hver eneste dag i all slags vær bruker turfolk, barnehager og skoleklasser området. Her er det frisk luft, ro og stillhet og vakker natur.

Det kanskje aller verste er at de som planlegger dette svære anlegget, vil installere snøkanoner. Lokalmiljøet og dyrene, de som ferdes i området og de som bor i nærheten vil påvirkes negativt på grunn av kulde- og iståke i et stort område, og også av bråket fra snøkanonene.

Et slikt anlegg vil også trenge mye elektrisk kraft som kan brukes bedre til andre formål. Energibruken er uakseptabel og dårlig klimapolitikk. Mye grøftegraving må også til for å få vannforsyning fra dammene lenger opp i marka. Hele det planlagte anlegget, med stor parkeringsplass og klubbhus på dyrkamark, graving gjennom store deler av nærmarka og ødeleggelse av myra og dyrenes hjem, må skrinlegges.

Estenstadmarka er rikelig forsynt med skiløyper som Trondheim bydrift holder i utmerket stand, og det er flott og nok. Legg bort planene om skianlegg og la oss beholde området som det er!

