Publikumstilboda ved statsarkiva må haldast oppe

Arkivverket arbeider godt og målretta med å digitalisere arkivmateriale ved Riksarkivet, dei åtte statsarkiva, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv og legge materialet ut på nettet. Dette er eit viktig arbeid, som fører til at brukarane enklare enn før får tilgang til kjeldeskattane som ligg i dei offentlige arkiva våre. Mykje materiale ligg alt no ute på Digitalarkivet, og Fosen historielag ser fram til at meir blir lagt ut, gjerne i aukande tempo.

Men sjølv om Arkivverket aukar innsatsen og får skanna og lagt ut store mengder arkiv­materiale kvart år, så vil det gå mange år før jobben er ferdig. Kanskje vil det vera noko av det som finst i magasina som av ulike grunnar aldri vil bli digitalisert og lagt ut på internett.

Fosen historielag meiner derfor det er høgst urovekkande at Arkivverket alt no trappar kraftig ned på brukarane sin tilgang til dei mengder av arkivmateriale som enno ikkje er lagt ut på Digitalarkivet. Dette meiner Fosen historielag strir mot det Arkivverket er forplikta til gjennom norsk lov.

Av statsarkiva er det sjølvsagt Statsarkivet i Trondheim (SAT) som ligg Fosen historielag nærast. Her er no situasjonen den at brukarseksjonen er så sterkt redusert at SAT har store problem med å halde lesesalen open, og til å svare på post. Lesesalen er stengt i alle feriar, og frå i haust (2021) er han open berre to dagar i veka, til reduserte opningstider. For mange av medlemmane i Fosen historielag, som driv med ulike former for lokalhistorisk gransking, vil dette bety at arbeidet deira blir hindra eller stansa.

Dette blir forverra ved at fagpersonalet i brukarseksjonen er redusert så sterkt at det ikkje lenger er nokon der til å yte hjelp til dei besøkande på lesesalen. Dette går dårlig i hop med sørviserklæringa til SAT, der det står «velkommen på vår lesesal», og likare blir det ikkje om Riksarkivaren får oppfylt ønsket sitt om ein betydeleg reduksjon i talet på statsarkiv her i landet.

Fosen historielag vil på det sterkaste oppfordre Arkivverket til å sørge for at brukar­seksjonane ved statsarkiva blir i stand til å halde lesesalane opne og yte den sørvis som brukarane har rett til å få. Vidare vil Fosen historielag oppmode dei politiske styresmaktene til å tildele ressursar og sørge for at Arkivverket til ei kvar tid har arkivmaterialet tilgjengelig for brukarane, slik det er pålagt etter lova.

