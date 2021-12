Verdi og vinterglede for trøndersk næringsliv

Saken oppdateres.

Vassfjellet Vinterpark. «Hele byens fristed», som vi litt freidig har valgt å kalle oss, står foran en storstilt utbygging. Mer enn 30 millioner er allerede investert i anlegget, og nå skal nye 100 investeres. De siste årene har vinterparken ikke bare hatt en eksplosiv vekst i tilbudet, men også i besøkstall og omsetning. Per i dag er vi blant de 15 mest besøkte alpinanleggene i Norge, og det er vi stolte av. Ambisjonsnivået ved ferdig bygget vinterpark er imidlertid en plass blant topp fem – og mer enn 250 000 besøkende gjennom vintersesongen, innen få år.

Planen inneholder hele 14 preparerte nedfarter, flombelysning, syv heiser – inkludert minst en topp moderne seksseters stolheis. Anlegget skal være åpent 77 timer i uka, frikjøringsområde med skogskjøring i verdensklasse, og en park med linjer for alt fra nybegynner til World Cup-nivå. Alt dette 26 minutter fra torget i Norges tredje største by.

Folkehelse er et moteord i dagens samfunn. Men hva betyr Vassfjellet Vinterpark og tilbudet vårt for næringslivet i Trondheimsregionen, i det større bildet? Jo, entreprenører har vunnet utbyggingskontrakter, og strømselskapet tjener fett når vi produserer snø fra over 200 snøkanoner.

Men har du noen gang reflektert over at vinterparken kan få flere studenter til å bli i byen etter endt studie, og at det på den måten blir enklere å rekruttere de største talentene? Har du tenkt over at vi bidrar til å gjøre dine ansatte gladere, sunnere og kanskje litt tøffere? Eller at de samarbeider bedre fordi de fant tonen på kveldskjøring hos oss? Det er verdiskaping så kortreist og ekte som du får det!

Vårt mål er å få flest mulig, mest mulig ut i bakkene. Det kan, i vårt samfunnsregnskap, direkte oversettes til å høyne attraktiviteten av å bo og jobbe i Trondheim. Her snakker vi om byutvikling, der en meningsfull fritid blir viktigere og viktigere for kommende generasjoner. For det er det «Hele byens fristed» skal være, et sted for å skape minner og for å være sammen. Et sted for skiglede. For mestring. For alle. Også for næringslivet.

Så, kjære trønderske næringslivsleder, tenk på oss neste gang du møter en ansatt som gløder, eller når du får rekruttert en ny. Kanskje var det vi som bidro til det. Nå kan du bidra tilbake. Vassfjellet Vinterpark AS er et ikke-kommersielt selskap, uten utbytte, som bruker alt av fortjeneste til å bygge vinterglede for Trondheimsregionens innbyggere. Og for at vi skal lykkes, er vi avhengige å ha med oss næringslivet. Du kan bidra som sponsor, ved å legge bedriftsarrangementet til oss eller å kjøpe heiskort til dine ansatte. På den måten kan vi sammen skape verdi og vinterglede for trøndersk næringsliv. Sees i bakken!

