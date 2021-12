En politiskandale i Silje-saken

Rekordpris for leilighet i Melhus

Saken oppdateres.

Jeg har sett hele serien om Silje-saken, og sitter plutselig sjokkert igjen. På den tiden saken pågikk, hadde jeg flyttet fra Trondheim til Nord-Norge. Derfra fikk jeg aldri med meg «detaljene» som Adresseavisen den gang skrev om. For oss i «utlendighet» var saken løst både kjapt og endelig. «Case closed!»

Så kommer serien, og med den kommer opplysninger på bordet som tydeliggjør at denne saken absolutt ikke er så tindrende klar som trondheimspolitiet selv selvsagt (?) mener den er. Etterforsker Asbjørn Rachlew er tydelig på at denne såkalte etterforskningen er så mangelfull at det kan meget gjerne være årsaken til det tragiske utfallet saken faktisk har fått.

Det er mye mer å si om skandalen, men nå er det så godt som avgjort at saken blir gjenopptatt i sin helhet. Nå er det vel ikke mange som lengre tror så lett på at tre smågutter har gjort dette. Nå må de ta tak i ubrukte vitner, som observerte noen ungdommer i området da dette skjedde. Igjen ser det ut til at politiet hadde en uprofesjonell holdning.

Saken ble avsluttet med en løsning! Mens den skulle vært: Vi må gjøre en bred og god jobb, sjekke alle vitner og kanskje godta at etterforskningen kan ta lang tid! I stedet ender vi opp med enda enn dårlig etterforskning! Minner om Fritz Moen-saken! Kanskje norsk politi trenger tilleggskompetanse?

