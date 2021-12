Ikke lett å få jobb uten erfaring

Saken oppdateres.

For et par måneder siden ble jeg ferdig med mastergraden min, og nå søker jeg jobber. Alle som har vært gjennom det, vet at det er en krevende prosess. Du sender inn mange søknader, og får ofte mange avslag. Dette oppleves spesielt krevende hvis man er nyutdannet og dermed ikke har så mye erfaring å skilte med. Og det er veldig vanlig at man bruker noen måneder på å få seg jobb. Når du kommer rett fra studier, kan du ikke forvente å få den første og beste jobben du søker på, alle må starte et sted. Du må «gå gradene».

Jeg liker selv å tro at jeg er en god kandidat til de fleste jobbene jeg søker på: Mastergraden ble tatt i utlandet, jeg har fått svært gode resultater på studiet og masteroppgaven, har fått litt relevant jobberfaring ved siden av som enten trainee, deltid eller sommerjobb, jeg har hatt verv under studietiden og jeg er politisk engasjert. Jeg har brukt tid på å få til en bra CV og en spennende søknadstekst. «So far so good», tenker jeg.

Så ser man raskt på utlysningsannonsene igjen, og på de aller, aller fleste står det: «Vi søker deg som har minst 3–5 års relevant arbeidserfaring». Nå er vel de fleste klar over at en utlysning i all hovedsak er en ønskeliste – bedriften/organisasjonen finner nødvendigvis ikke noen som kan krysse av alle punktene. Likevel er ikke flere års erfaring noe man bare kan snakke seg rundt. Svært få utlysninger, innen mitt felt, i alle fall, ønsker nyutdannede velkomne til å søke.

Mitt hjertesukk er: Hvordan skal vi nyutdannede få en jobb og relevant erfaring, når nesten alle utlysningene krever flere års relevant erfaring? Du får ikke erfaring hvis du ikke har jobb, og du får ikke jobb hvis du ikke har erfaring. Hvordan og når kan sirkelen brytes?

De fleste foreldre sier til barna sine at «du må gå på skole og få deg en utdanning, for da er du sikret jobb når du er ferdig». Her sitter jeg da, med en internasjonal mastergrad jeg har betalt mye penger for, uten at det er noe automatikk i at jeg er sikret en jobb. Misforstå meg rett, å få en relevant jobb er ikke en rettighet, det er på ingen måte noe man har krav på.

Som regel er det mange om beinet, og er det én jobb som er ledig, er det naturlig nok bare én som kan få den. Situasjonen rundt covid-19 har heller ikke bedret situasjonen. «Det har aldri vært så mange ledige stillinger som nå» og «du kan da bare få deg en ny jobb», hørte jeg den forrige regjeringen si (dette var altså relatert til permitteringer). Ja, i det store og hele er det mange ledige stillinger, men det er også mange flere søkere. Å bare «få seg en jobb», er ikke så enkelt som det høres ut som. Hadde det vært det, hadde jeg heller vært på jobb nå istedenfor å skrive dette innlegget.

Slik jeg ser det, er det få som er så motiverte, engasjerte, og har så lyst til å bidra som oss nyutdannede. Om det er snakk om universitets-, høyskole- eller fagutdanning, brenner vi for å få jobbe i praksis med det vi har lest og lært om i flere år. Mange av oss har litt relevant erfaring fra verv, deltidsjobber eller frivillighet. Vi kan ikke alt, men vi lærer raskt og ønsker gjerne å gjøre nytte for oss.

Det er mye erfaring og kompetanse som ikke vises i CV-en eller vitnemål. Selv om vi er unge, har vi også livserfaring, perspektiver og meninger som jeg er sikker på hadde utfylt den organisasjonen man jobber for. Vi har så lyst til å jobbe og lære. Vær så snill og bruk oss.

