Unik skole får kraftig kutt i støtten

Saken oppdateres.

Hvert år er det knyttet stor spenning til hvor mye de ideelle friskolene, som Bybroen videregående skole, får i statsbudsjettet. Loven sier at man skal få dekket 85 prosent av de offentliges skolers driftskostnader. For 2022 har myndighetene lagt unntaksåret 2020 til grunn.

Dette betyr en dramatisk inntektssvikt for blant annet Bybroen vgs. som er en ideell friskole i Trondheim. Inntektssvikten er på 5,5 prosent. I tillegg kommer økte lønnskostnader på ca. tre prosent som vi ikke får kompensert for. Den planlagte reduksjonen i tilskuddet skjer allerede i januar, midt i skoleåret.

Bybroen vgs. er en unik skole med tanke på inkludering, mangfold, fullføring og sosial mobilitet. Skolen fyller 113 år og har elever fra 22 nasjoner. Vi er den skolen i Trøndelag som får flest elever med kort botid til å fullføre blant annet norskfaget. Faktisk går nesten halvparten av elevene i Trøndelag som har standpunktkarakterer i kort-botid-norsk, ved Bybroen vgs. Mange av disse er voksne elever uten rett til videregående opplæring.

Bybroen vgs. er den skolen i landet som har godkjenning for å ta inn nest flest elever uten denne rettigheten. Det betyr igjen at mange elever som tidligere har falt ut av den videregående skolen, kommer hit for nettopp å realisere drømmen om et vitnemål. Vi har mange skjebner som har fått en mulighet gjennom Bybroen.

En av dem er «Ali» som fortalte alle i klassene på skolen om sin flukt fra Syria. Han var nær ved å bli drept av en bombe da han lå gjemt under et teppe i smuglerbilen, men kom seg til Norge og ble plassert på Fosen. Han fikk høre om oss, pendlet til byen hver dag og besto alle fagene med glans. Han er snart ferdig utdannet sykepleier.

Det at myndighetene med åpne øyne svekker kanskje den skolen som er en av de aller viktigste utdanningsaktørene for integrering og fullføring i Trøndelag, er ikke noe annet enn oppsiktsvekkende. Dette blir spesielt underlig og paradoksalt når vi vet at dagens regjering legger mye penger og prestisje i nettopp fullføringsreformen.

Jeg kan også nevne at Bybroen vgs. eies av de ansatte. Det er et aksjeselskap, men det gis ikke utbytte, og det er heller ikke lov, ifølge friskoleloven. Fire ansatte sitter i styret, og styrevervene går på omgang. En ansatt kan ikke sitte mer enn to år av gangen. Dette betyr at det blir nærhet til beslutningene, og at både ledelse og ansatte er involverte i driften,

Vi har nå sendt et brev til politikerne på trøndelagsbenken der vi informerer dem om skolen, og vi håper at det kan føre til at vi ikke blir utsatt for dette dramatiske kuttet i statsstøtten.

