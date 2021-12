Den nye nettleien er helt urimelig

Glad for tiltak, men bekymret for bransjen: – Jeg er ikke religiøs, men begynner nesten å be

Koronatiltakene suger krefter. Her er ti tips for å komme ut av mørket

Eline (14): Mange unge har psykiske problemer. Det er et stort problem for samfunnet

Koronatiltakene suger krefter. Her er ti tips for å komme ut av mørket

Eline (14): Mange unge har psykiske problemer. Det er et stort problem for samfunnet

Saken oppdateres.

Min bestemor sa alltid: Arkitekter burde hatt to års tvangsarbeid på et kjøkken før de fikk diplomet sitt for å få lov til å tegne bolighus. Jeg sier: Teknokratene bak de nye nettleieprisene bør ilegges to års tvangsarbeid foran komfyren før de fremmer nye avtaler for nettleie.

LES OGSÅ: Støre: – Vi vil ta en diskusjon om ny nettleie

I en bolig har man maskiner og apparater der man kan styre strømforbruket og annet utstyr der det er praktisk umulig å styre forbruket. Ta en panelovn som et eksempel. I tidligere tider kunne man stille ovnen inn på wattstyrke, 300 W, 600 W og 1000 W. En vanlig ny panelovn har en wattstyrke på 1000 W. Den er styrt av en termostat, enten trekker den 0 eller 1000 W.

En bolig kan ha 3–4 panelovner som til sammen trekker 3000–4000 W. I tillegg har boligen to, tre rom med varmekabler i gulvet, bad, toalett og entré, i alt 2000–3000 W og en varmtvannsbeholder som trekker 2 000 W. På en vanlig kald vinterdag kan man bruke en samlet effekt på mellom 4000 og 6000 W gjennom døgnet for oppvarming og til varmtvann. Termostatene styrer strømforbruket, man gjør det ikke lenger selv. Man kan ikke ta kontroll over strømforbruket på andre måter enn med en av- og på-bryter. Men hvem går rundt i boligen og slår av og på ovner gjennom dagen? Ingen gjør det!

Nå får vi trolig ny tariff for nettleie. Tensio i gamle Sør-Trøndelag har offentliggjort nettleien på sine hjemmesider. Strømregningen vil nå bestå av tre deler: Energiledd, kapasitetsledd og offentlige avgifter. Kapasitetsleddet beregnes etter høyeste forbruk gjennom måneden. På nettsiden står det, jeg siterer: «Kapasitetsledd: Hvor høyt samtidig strømforbruk du hadde i løpet av en time siste måned og dermed hvor du havner i kapasitetstrappa.»

LES OGSÅ: Vedum avviser at strømpakke vil subsidiere luksusforbruk

Kapasitetstrappa ser slik ut, kopiert inn fra Tensio: Teksten sier at dersom strømforbruket, for eksempel i januar, i løpet av én time havner i kW-gruppen 10–15 kW en gang i løpet av en måned, blir regningen for neste måned påplusset med 557 kroner.

Et rekkehus med elektrisk oppvarming bruker ca. 4300 kWt i løpet av en vintermåned. Dette er et fast forbruk gjennom døgnet på seks kWt. Panelovner, varmekabler og varmtvannsbeholder trekker 5000–7000 W når alle er på samtidig. Man kan styre temperaturen i rommet, men ikke topp strømuttak uten å slå av ovner og varmekabler. Bruk av vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin og billading, kan man styre. Disse maskinene settes på når forbruket er lavt, for eksempel ved nattsenking av romtemperatur.

Ved smart styring bidrar maskiner og billading neppe til toppforbruket. Det er når man slår på komfyren at forbruket sprenger grensen til et nytt kapasitetsledd. Brukes to plater og stekeovn samtidig, trekker komfyren mer enn 4000 W. Fylles oppvaskkummen med varmt vann, vil termostaten i varmtvannsbeholderen øke strømforbruket med ytterligere 2000 W. Fra et normalforbruk på 6000 W vil strømforbruket øke til et toppforbruk på 10000 W eller 12000 W eller mer dersom flere termostater slår inn samtidig. Virkningen på strømregningen blir at man hopper opp et trinn eller to på kapasitetsleddet, for kun én1 times forbruk. Adressa, det er ikke elbilen som gir sjokkregning, det er komfyren og julemiddagen som gir et sjokk på strømregningen.

Avtaleloven har bestemmelser om urimelige avtaleforhold. Urimelige avtaler er ikke lovlig. Jeg mener Tensios avtale for nettleie er fastsatt ensidig av leverandøren og avtalebestemmelsene er urimelige for forbruker. Den eneste mulighet forbruker har til å styre kapasitetsleddet på forbruket og dermed størrelsen på nettleieregningen, er å gå gjennom boligen og slå av termostatregulerte apparat hver gang komfyren slås på. Det er urimelig å forvente en slik handling fra forbrukers side. Nettleieavtalen, slik den nå foreligger, er vanskelig å håndtere.

Til finansminister og energiminister vil jeg si: Trekk avtalene om nettleie. De er urimelige for forbruker, og jeg mener de er i strid med avtaleloven og ikke lovlige.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !