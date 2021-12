Lys i disse koronatider

Glad for tiltak, men bekymret for bransjen: – Jeg er ikke religiøs, men begynner nesten å be

Så var vi her igjen. Landet er delvis nedstengt, skolene er delvis på rødt nivå og vi skal igjen passe på meter’n, bruke munnbind og begrense nærkontakter. Uttrykket «i disse korona-tider» er igjen aktuelt, og håpet vi hadde om gjenåpningen av landet som skulle bringe oss tilbake til «før-korona-tid», vakler på pidestallen sin. Flere av oss kjenner antagelig at dette suger kreftene, energien og entusiasmen ut av margen vår.

I 21 måneder har vi porsjonert ut pusten og håpet på bedre tider, og nå er faktumet her, vi går mot nok en jul med begrensninger i aktiviteter og kontakter. Den eksotiske turen som var konfirmasjonsgave til sønnen for to år siden, er satt på vent på ubestemt tid. Bestefar har kansellert reisen til Trondheim til jul – enda en gang. Læreren må nok en gang begynne å forberede digital undervisning.

Nok en gang presser bekymringen seg fram, om man er valgt ut som nærkontakt til noen, eller om man går en ensom tid i møte. Sorgen over planer som er arkivert og mennesker man ikke får truffet, ligger og vaker. Jeg tenker at jeg kan stå i fare for å bli deprimert. Jeg lurer på hva tegnene på depresjon er, og tar meg selv i å fremkalle fremtidsangst.

Så åpner himmelen seg på gløtt over sinnet mitt, og jeg får en slags åpenbaring. Jeg ser plutselig at nå er tiden her for å dyrke. Når man dyrker har man en forventning, men man vet egentlig ikke hvordan planten kommer til å se ut når den dukker opp av jorden. Man sår et frø, og så venter man på at det skal spire. For at et frø skal kunne spire og vokse, trenger det lys, vann og et godt jordsmonn. Jeg overfører den billedlige åpenbaringen til et større bilde, et bilde på hvordan vi kan leve i forventning i tider der det er mørkt.

Det er ikke lett å dyrke i mørket. Vi må finne et lys! Sinnet mitt fungerer ikke i mørket. Jeg må slå på lyset. Frøene vil ikke spire før lyset er slått på, de vil ikke finne veien. Jeg bestemmer meg for å finne på positive gjøremål i måneden som kommer, som kan bringe lys inn i denne tida. Derfor har jeg nå tenkt ut ti ting som hjelpe meg å holde meg positiv i en ensom, mørk og kald tid. Jeg vil dele de med dere, og kanskje kan det hjelpe flere enn meg til å vende seg mot lyset slik at frøene kan spire og vokse og få positive ringvirkninger i både mitt liv og livene til de jeg har rundt meg.

Hent fram igjen noe det er lenge siden du har gjort, men som du en gang likte å drive med. En hobby, en fritidssyssel eller en aktivitet. Kanskje har du et piano stående som det er lenge siden du har spilt på? Fremkalte bilder som aldri kom så langt som til fotoalbumet, eller digitale bilder du kan lage album av? Kanskje du en gang likte å skrive eller fotografere? Jeg er sikker på at mye av det du en gang likte å gjøre da du var yngre, er noe som fremdeles kan gi deg glede. Hent det fram igjen! Skaff deg en ny hobby. Er du glad i dyr, kanskje du skal bygge et lite isolert hønsehus i hagen og skaffe deg tre høner. Det gir deg masse glede og noe å ha ansvar for hver dag, samtidig som du får dagferske egg. Har du grønne fingre? Du kan så paprika og chili i vinduskarmen og glede deg over at det spirer og se fram til deilig egenproduserte grønnsaker til sommeren. Er du glad i å skrive? Kjøp deg en søt bok og begynn å skrive dikt eller memoarer, eller skriv ned det du har på hjertet og send det til avisa. Vær mer ute. Finn deg en sti i nærmiljøet, bruk Ladestien og Bymarka, eller oppdag nærmiljøet ditt på nytt. Ta med deg kamera og knips fine motiver. Pust. Frys. Og kom hjem med røde roser i kinnene, fyr opp i peisen og varm tærne under et pledd og fingrene på en kopp te. Har du snøhauger i hagen? Bygg en snøhule og inviter 17-åringen og 12-åringen, katta og gjerne hønene på en kopp varm kakao på pledd og saueskinn i hulen. Eller lag en popup-gapahuk av presenninger mellom trærne. Lag snølykter med telys inni til å pynte innkjørsel, inngangsparti og gjerne hele hagen. Lag en til naboen og! Bygg en snømann med gulrot-nese og topplue og kall den gjerne Kalle eller Pelle eller Mille. På andre siden av hagen kan du lage ake- eller miniski-bane. Den turen du hadde planlagt, men ikke har fått gjennomført. Bruk tiden fremover til å glede deg til turen. Se på bilder fra reisemålet, kjøp en reisehåndbok og planlegg hva du kan gjøre, se på hoteller på booking.com, drøm deg til reisemålet ditt sammen med reisefølget. Lær deg nyttige ord og uttrykk på språket dit du skal reise, og spill ut morsomme og aktuelle scener sammen med familien på det nye språket. Lag kvalitetsstunder sammen med barna. Skru av alle lysene i huset, tenn på peisen og sett fram stearinlys. Legg tepper, pledd og puter på gulvet og finn fram gøyale leker, quizer eller mysteriehistorier. Del en sjokoladeplate selv om det er mandag og sug lenge på hver bit. Blås støv av bøkene, spillene og puslespillene. Les høyt for hverandre eller synk ned i godstolen og drøm deg bort i litteraturens univers. Rydd et bord og start på et puslespill som hele familien kan være med å pusle. Spill monopol og bli hotelleier på Rådhusplassen, eller pump opp adrenalinet med noen runder med ligretto. Skap høy stemning, latter og kanskje litt frustrasjon. Kjenn at dere lever, sammen. Spis middag sammen med familien og nærkontaktene dine. Gjør måltidene til en fest, og lag konkurranser om hvem som kan dandere maten flottest på tallerkenene. Pynt med stearinlys og servietter på bordet og finn nye måter å lage dekorative servietter på. Start dagen ti minutter tidligere enn du pleier og sett på herlig musikk over anlegget i stua, så når resten av familien står opp, er det god stemning. Plei parforholdet. Send barna ut for å bygge snømann midt på dagen, del en varm dusj og klem hverandre lenge.

For at energi, forventning og håp skal kunne spire, må jeg sørge for at sinnet mitt har gode vekstkår. Skru på lyset i livet og dyrk de hverdagslige øyeblikkene, sammen vil de skape spirer som holder oss glade, også gjennom disse korona-tider.

