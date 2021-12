Psykisk helse i skolen

Glad for tiltak, men bekymret for bransjen: – Jeg er ikke religiøs, men begynner nesten å be

Koronatiltakene suger krefter. Her er ti tips for å komme ut av mørket

Koronatiltakene suger krefter. Her er ti tips for å komme ut av mørket

Eline (14): Mange unge har psykiske problemer. Det er et stort problem for samfunnet

Saken oppdateres.

Hvor mange har hatt en seriøs samtale på skolen med en helsesykepleier om sin egen psykiske helse? Det er sikkert ikke så mange som kan svare ja på dette spørsmålet. Ok, kanskje man har fått spørsmålet «går det bra?», eller at en lærer kommer bort for å snakke med deg om du har grått på skolen. Men for det meste er det veldig få som har hatt en god samtale med noen på skolen om sin egen psykiske helse.

LES OGSÅ: Dobbelt så mange ungdommer sier at helsa ikke er god i år, sammenlignet med i fjor.

Jeg synes at dette er noe skoler i Trondheim burde fokusere mer på siden 53 prosent av ungdommer i 2015 fortalte at de hadde psykiske helseproblemer. Tenk på hvor mange flere det er i dag på grunn av koronapandemien. Koronapandemien har virkelig skapt forandringer i samfunnet vårt, og mange folk har følt seg ensom i lange perioder.

I mai 2021 kom en undersøkelse fra Bloomberg School of Public health om hvordan koronapandemien har påvirket den psykiske helsen til ungdommer. Det ble rapportert at 50 prosent av ungdommene fortalte om økt depresjon eller depressive tanker gjennom koronapandemien. 30 prosent fortalte om en ganske stor økning.

LES OGSÅ: Fra mann til mann: Ta deg sammen, og ta det som en mann!

At så mange ungdommer i dag er deprimert eller har psykiske problemer, er et veldig stort problem for samfunnet. Mange som strever med depresjon har vanskeligheter med å jobbe, og dette kan bli problematisk i fremtiden. Hvis de som skal ta over jobbene ikke klarer å gjøre det så bra fordi psykiske problemer hindrer dem fra å prestere på jobb, vil det få store konsekvenser for økonomien til både hver enkelt, men også fellesskapet.

Derfor synes jeg at skoler burde ta dette mye mer seriøst.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !