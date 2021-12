Rosenborg på høstjakt

Her er de nye planene for en hel bydel i Trondheim

Saken oppdateres.

Så er høstjakta i gang igjen. Rosenborg Ballklub er på hektisk jakt etter ny trener slik det har vært annethvert år siden 2012. Styret i klubben har åpenbart en usvikelig tro på at veien til suksess er å skifte trener ofte. Men etter å ha brukt denne oppskriften de siste ti årene, må det vel snart begynne å demre for styret at problemene i klubben stikker dypere. Mye dypere.

Når klubben har ansatt og sparket den ene treneren etter den andre de siste ti årene, så må det vel ringe ei bjelle i styrerommet også snart. Et fotballag blir som et symfoniorkester; det hjelper ikke hvor god dirigenten er hvis musikerne spiller hvert sitt stykke. Norsk fotball ble inspirert av Nils Arne Eggen, og hans dyktighet og stahet og usvikelig tro på godfoten og samhandling gjorde at Rosenborg etter hvert gjorde seg bemerket i internasjonal fotball. Å slå Real Madrid, Milan, Borussia Dortmund, til og med på deres egne hjemmebaner, vakte berettiget oppsikt overalt. Og det var ingenting som tydet på at dette ikke ville fortsette i evig tid.

Imidlertid, etter hvert forsvant entusiasmen og den positive patriotismen både på banen og i styrerommet, og samhandlingen fikk mindre og mindre betydning. Man glemte at godfoten og samhandling må gjenskapes og gjenoppleves på nytt hver dag. I stedet for å satse på å utvikle trenere fra egen stall og bygge videre på Nils Arne Eggens ideer, foretrakk man å kjøpe trenere utenfra med en helt annen kultur og spillestil.

Og i stedet for å gi egne unge ambisiøse spillere få sjansen til å spille seg inn på laget, foretrakk sportssjefen og styret å kjøpe «ferdige» spillere utenfra. Om de passet sammen eller ikke har åpenbart ikke hatt noen betydning, stikk imot Nils Arnes godfot-filosofi. Da Rosenborg var på sitt beste, var selve grunnlaget at spillerne utfylte hverandres styrker til beste for laget. Takket være øving og terping på detaljer hver dag kjente spillerne hverandre ut og inn. De visste hvor de hadde hverandre, både fysisk og psykisk.

De siste årene er trenere blitt ansatt mer eller mindre tilfeldig for så å bli sparket året etter. Siden 2012 har styret ansatt og sparket fire trenere. Man behøver ikke å ha studert på NTNU for å skjønne at det ikke er lønnsomt å skifte trener annethvert år, hverken sportslig, økonomisk eller menneskelig. Spillere og trenere rekker knapt nok å bli kjent med hverandre før de blir sparket, som regel før styret har hatt noe bedre løsning klar.

Den arrogante måten sparkingen av trenere har vært gjort på, har med rette vakt oppsikt og avstedkommet rettssaker. Ut fra dette kan man godt forstå at seriøse trenere tenker seg godt om før de takker ja til en klubb som behandler sine trenere på denne måten. Nå jakter klubbens styre på ny trener ettersom Hareide sa opp nesten før han ble ansatt. Man skulle tro at man har erfart at det ikke hjelper å bare bytte trener. Det må gjøres adskillig mer enn å bytte trener i Rosenborg. Her må det skje en selvransaking i alle ledd. Fra å være en foregangsklubb i Norge, har nå Rosenborg blitt en klubb som henger langt etter, både på banen og i styrerommet.

Ingen klubber i Norge har i utgangspunktet slike ressurser som Rosenborg Ballklub, og nå snakker jeg om mennesker, ikke penger. Jeg kjenner mange tidligere spillere i Rosenborg som sitter inne med kunnskap og erfaring og som gjerne vil gjøre en innsats. Men de slipper ikke til. Godfoten og åpenheten er ikke påtrengende i klubben. Flere unge lovende spillere har de siste årene gått fra Rosenborg til andre klubber. De sier alle at de ikke ble satset på i Rosenborg og at de har gått til andre klubber som tar seg av unge talenter på en langt bedre måte.

Det gjør vondt å høre dette. Rosenborg skal jo stå for samhandling, respekt og godfot og tiden er nå overmoden til å finne frem igjen til de verdier som klubben er bygget på. Vi må ta inn over oss at klubben vår ikke er god nå. Nå er det mye å lære av Bodø/Glimt. De har gjort en formidabel innsats for å legge til rette for å gjøre hverandre gode. Og vil man gjøre hverandre gode, så må man skape åpenhet mellom alle ledd, mellom styre, administrasjon, legeteam, medlemmer, spillere og trenere.

Knutsen er en glimrende trener, men han er helt avhengig av at hele Bodø/Glimt står sammen med felles ønske om å gjøre klubben til et godt, trygt, spennende og kreativt sted å være. I Rosenborg er det meste av dette for tiden fraværende, og man gjør hverandre dårlig. Dette er en ond sirkel som man må komme seg ut av fortest mulig. Men det krever ydmykhet, selvransaking og handling, og jeg er svært usikker på om dagens ledelse respekterer disse tingen?

«It is hope in a hanging snore». Vi som er glad i Rosenborg har er sterk i troen på at klubben skal komme tilbake igjen, kanskje enda sterkere enn før, men da må det store endringer til i alle ledd. Sa ikke Nils Arne også at den viktigste kampen er den som ennå ikke er spilt? La oss satse på den neste kampen!

