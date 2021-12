Gi ungdommens fylkesutvalg møte og talerett

Her er de nye planene for en hel bydel i Trondheim

Da Aisha besøkte fødelandet, følte hun at hun måtte gjøre noe: - Det var et slags sjokk

RBK-styret må innse at problemene i klubben stikker dypere. Mye dypere.

Politiet vet ikke hva som skjedde med mannen etter at dette bildet ble tatt

Tobarnsmor (29) deltar i missekonkurranse for gifte kvinner: – Gir meg veldig mye styrke

Ny rekord: Over 6000 nye koronasmittede registrert siste døgn

Ingen karantene for barn ved smitte i klassen

Ap-politiker fikk over 220 000 kroner i diett på 21 måneder

Rosenborg går for Rekdal som RBK-trener

Er det noen snille ansatte her? Dette gir noen av landets største arbeidsgivere i julegave til medarbeiderne

RBK-styret må innse at problemene i klubben stikker dypere. Mye dypere.

Nytt system for beregning av nettleie kaller jeg et ran

Saken oppdateres.

I Norge pryder vi oss med tittelen verdens beste demokrati. Det er der vi skal være, men dette må ikke være en hvilepute. Demokratiet kan alltid utvides, og nå har fylkestinget i Trøndelag en gyllen mulighet til dette. I dag er det en stor gruppe mennesker som ikke har mulighet til å delta i den demokratiske prosessen, ungdommen.

LES OGSÅ: La ungdomsrådene tale! Også i Stjørdal

Det er 32 000 ungdommer i Trøndelag som ikke får sin stemme hørt på lik linje med andre. Det finnes en enkel løsning på dette demokratiske hinderet, nemlig at ungdommens fylkesutvalg får møte og talerett. Med denne retten får ungdommen muligheten til å fremme sine syn på styre og stell i fylket vårt.

Trøndelag er og skal være en foregangsregion. Men nå henger vi etter. I Agder og Nordland har allerede ungdommen møte og talerett, og ungdommen gjør en fremragende jobb der. Vi i Trøndelag kan aldri akseptere at vår rett til å delta i demokratiet, er avhengig av bostedsadressa di. Her må fylkestingspolitikerne stå på rett side av historien.

LES OGSÅ: Hva bruker du ytringsfriheten din til?

Mange vil jo stille spørsmål om ungdommen skal ha muligheten til å ytre seg i fylkestinget. Men for ordens skyld, la oss ta et eksempel. Kommuner som Inderøy, Lierne, Melhus og Indre Fosen har hatt ungdomsråd i flere år, med gode resultat. I disse kommunene har ungdommen møte og talerett i kommunestyret.

Denne retten er hjemlet i forskrift for medvirkningsordninger. Forskriften skiller ikke på ungdomsråd for fylker og kommuner. Så hvorfor skal ungdommen ikke ha muligheten til å påvirke i fylkeskommunen, men kun kommunen? Det blir i beste fall dobbeltmoralsk. Jeg håper fylkestinget velger å gå i front for demokratiet og ungdommen. Gi ungdommens fylkesutvalg møte og talerett, og Trøndelag blir igjen demokratiets forpost.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe