Strømkrise til nytte?

Nytt system for beregning av nettleie kaller jeg et ran

Saken oppdateres.

Ansvarlige myndigheter er tilsynelatende fullt opptatt med å finne kriseløsninger. Utfordringene står i kø, strømkrise, korona, helsepersonellbemanning, utelivsbransje, hoteller, kulturbransje med artisteri og tilstøtende vare- og tjenestetilbydere. Sikkert flere, men for å nevne noen. Man kan si mye om hvem som gjør hva, eller ikke gjør og burde gjøre. Også når det gjelder strømpriser. Hvem og hva som er årsak til de økende strømprisene er ikke budskapet mitt her.

LES OGSÅ: Støre vil ta litt av strømregning

I en alder av femtifire har jeg så å si aldri tenkt strømsparing. I barne- og ungdomsårene fikk jeg vel litt tilsnakk for ikke å slå av lyset og lignende. Men har det gjort meg bevisst på strømsparing? Nei, ikke nevneverdig mye. Byttet strømselskap en og annen gang har jeg gjort når de har ringt og tilbudt «markedets beste og billigste avtale». Og det er vel det hele.

Så kom strømkrisa, først til sørlige deler av landet. Synd for dem, men det gjelder ikke meg. Ikke mye jeg fikk gjort med det, tenkte jeg. Men så plutselig ble det realitet også for oss lenger nord. Våknet litt da selv koronanyhetene ble nedprioritert på grunn av nyheter om strømprisene. Da er det alvor.

LES MER: - En bred løsning er ikke i det blå

Nå sjekker jeg daglig timeprisene på strøm. Planlegger når vaskemaskinen skal settes på, det samme gjelder oppvaskmaskin og dusjing. Har finjustert nattsenking og midt på dagen senking av varmen i badegulvet. Det samme gjelder for varmepumpa, et par-tre grader lavere temperatur kan jeg vel leve med. Vaske- og oppvaskmaskin fylles til randen og vasker på økonomiprogram. Timerfunksjon brukes for å sikre at de startes på rett tidspunkt i forhold til strømprisene. Har blitt mye mer «planlegger», både for strømforbruk og for andre områder i hverdagen der ting kan gjøres mer økonomisk.

Nå leser jeg meg opp på den nye nettleien og finner at det må planlegges enda mer over nyttår. Da blir det tilpasninger for å unngå topper i strømforbruket. Da blir det en ting om gangen, vaskemaskin, deretter oppvaskmaskin, deretter dusj. Alternativt blir å slå av varmtvannstanken og varme i badegulvet i perioden vaske- og oppvaskmaskin går. Alt selvsagt justert opp mot enhver tids laveste strømpris.

Selvsagt gruer jeg for strømregninga som kommer. Den blir stor, selv med masse tiltak gjennomført hjemme. Håper ansvarlige myndigheter finner levelige løsninger. Så skal jeg gjøre mitt for å redusere unødvendig strømforbruk. Strømkrisa kan sies å være en øyeåpner for meg og jeg tar til meg erfaringen som nyttig lærdom. Kanskje er det nyttige erfaringer i flere av krisene nevnt innledningsvis?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !