Arve Tellefsen på høstjakt

Ingen som elsker RBK er fornøyd med spillet og resultatene de siste årene. Arve Tellefsen tar imidlertid en smule feil når han elendighetsbeskriver de siste ti årene. Etter at Nils Arne Eggen sluttet, har faktisk RBK vunnet fire seriegull og tre cupgull. Ingen andre lag har klart tilsvarende.

Det Arve har rett i er at trenere har kommet og gått. Kåre Ingebrigtsen fikk bedre tid og tok 3,5 seriegull som trener. Dessverre fikk han og Erik Hoftun sparken av styret, med full tilslutning fra Arves gode venn Nils Arne. Sparkingen ble utført på brutal måte med store økonomiske kostnader for klubben. De overvurderte internasjonale treneres lyst til å reise til Trondheim, og havnet opp med læregutten Eirik Horneland.

Styreleder Ivar Koteng har i stor grad brukt Eggen som rådgiver. Sistnevnte forsvarte til siste slutt ansettelsen av Horneland, med begrunnelse at medlemmer må ha tillit til styret. Når Tellefsen viser til Eggen og ber om satsing på tidligere RBK-ere som trenere, glemmer han helt Eggens rolle i dette spillet. Eggen bidro ikke spesielt positivt da Perry ble ansatt og sparket.

Arve Tellefsen etterlyser flere tidligere spillere som bidragsytere. Han er åpenbart ikke klar over at RBK-akademiet de siste årene har vært sterkt besatt med tidligere spillere. Det siste året kan jeg nevne Basma, Brattbakk og Roar Strand. Aldri har juniorlaget vært så dårlig som i 2021, uten at de nevnte skal få skylden. Tettey og Ciljan er engasjert de kommende år.

I all elendighetsbeskrivelsen må vi ikke glemme at Rosenborg har fem U-21-landslagsspillere fra Norge, Sverige og Danmark på plass, samt litt eldre Skarsem og Pereira. Intet norsk lag kan vise til tilsvarende. RBK har fortsatt orden i økonomien med gode langsiktige sponsoravtaler. Dessuten landets største og mest moderne stadion med dertil tilhørende fasiliteter. Tilskuerne kommer raskt tilbake når guttene spiller god fotball, som de tidvis har gjort i enkelte kamper dette året.

Arve Tellefsen bør merke seg at Nils Arne har gjort seg til talsmann for Kjetil Rekdal som trener. Det er ikke en mann som jobber langsiktig og blir lenge, men jeg ser ikke bort fra at han får orden på de unge guttene. Allerede i 2022 kan RBK bli seriemester. De har faktisk landets beste spillerstall. Kritikk er bra og nyttig, men den må være basert på fakta, ikke følelser. Det hjelper ikke at alt skal måles opp mot Nils Arne.

