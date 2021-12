Kjøp gjerne gavekort til kulturen til jul

Har sendt ut over 500 permitteringsvarsler - også i Trøndelag: - Berører hoteller over hele landet

Senterpartiet har alltid prøvd å prioritere kulturens og frivilligheten kår. Fordi det betyr så mye for enkeltmennesket og for oss som samfunn. 2022 er frivillighetens år. Norges største lagarbeid skal løftes fram og feires! SSB har beregna verdien av det frivillige arbeidet i Norge til 75 milliarder. Det tilsvarer fire prosent av BNP det! Folkehelseverdien er nok umulig å beregne. Men det er ingen tvil om at pandemien har ramma også frivilligheten hardt, og derfor er det også viktig at vi får fram den kartlegginga av konsekvensene for frivilligheten i Trøndelag som fylkestinget har bestilt.

Etter nesten to år med korona og unntakstilstand så kulturbransjen lys i tunnelen, og kulturlivet var så smått i gang igjen – til stor glede for oss alle. Så ble på en måte lyset slukka på nytt nå på mandag og avlysningsmeldingene hagla inn. Nå er det mange i kultur,- serverings- og reiselivsbransjen som begynner å miste gnisten! Det er dårlig nytt for oss alle – og nå må vi gjøre det vi kan for at vi skal komme gjennom dette på en best mulig måte.

Det er bra at regjeringa var raskt ute med å gjeninnføre støttetiltak for bransjen. Flertallet i fylkestinget styrker potten til søkbare kulturmidler med 1,8 millioner. I tillegg styrker vi fylkesmusikerordningen – som er med på å gi alle innbyggere i Trøndelag tilgang på profesjonell musikk- og kulturopplevelser der de bor.

Når vi nærmer oss årsslutt, vil jeg også benytte anledningen til å rette en takk til fylkesdirektøren og hans folk på kultur, idrett og folkehelse for den gode jobben de gjør med stor faglig kompetanse og engasjement. Til slutt et julegavetips til oss alle: Tenk gjerne på alle de dyktige og flotte folka som jobber med å skape gode opplevelser for oss andre: Kjøp gavekort på en konsert eller en forestilling eller en festival, en lokal matopplevelse eller alt på en gang.

