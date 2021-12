Har sendt ut over 500 permitteringsvarsler - også i Trøndelag: - Berører hoteller over hele landet

Saken oppdateres.

Stakkars bartendere, servitører og kokker som studerer i tillegg. Er du så fantastisk satt sammen at du har kapasitet til å studere mens du jobber? Er du så uheldig at du betaler akkurat samme skatt til fellesskapet mens du studerer? Ja, da dømmes du til å falle utenom og har ikke krav på en krone. Selv om staten bestemmer at du ikke får gå på jobb på grunn av sykdom og pandemi. Sykepenger nei, det er bare for offentlige ansatte som må bli hjemme av samme årsak. Samfunnet er sykt, så du får nå klare deg selv. Du er nemlig ikke blant dem vi satser på å redde.

Dette kan jo ikke fikses over natten, må du forså. Hilsen ny regjering. Nå er det vanlige folks tur til å få inkasso på strømmen. Du inkludert. Jeg hadde håpet at opposisjonen hadde en bedre plan for dette. Spesielt etter to år med gode råd til den forrige regjering. Så har de plutselig bare hatt natten på seg. Jøss. Viruset muterer igjen. Den så vi ikke komme.

Ja, vi må redde de sykeste og svakeste. Dere sterke kan vi ofre en gang til. Det er jo bare penger, og penger kan dere vel klare dere uten. En venn av meg fikk påvist covid i dag. Han jobber i barnehage. De må holdes åpne, men det er ikke nok folk på jobb der fordi så mange er sykemeldte.

Dere som er lydige og holder dere hjemme, kan vente på at barna kommer hjem fra skolen og barnehage. «Nå er det alvor», så restaurantansatte ofres igjen, men ellers er alt som vanlig. Restaurantene er jo ikke stengte. Vi kan jo ikke stenge restaurant og hotell for da koster det staten penger. Vi mister støtte dersom vi permitterer.

Jeg sitter på en tom restaurant og skriver dette. Nesten ikke en levende sjel å se i byen. Ingen problem å holde avstand. Når ny regjering bare hadde natten på seg, er det vel like greit å benytte samme oppskrift som forrige regjering og kopierer løsningene. All tidligere opposisjonell kritikk tatt i betrakting. Undres over om det samles 600 gjester på julekonsert i kveld, og om noen tør å gå på jobb.

