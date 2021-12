Arve Tellefsen, det hjelper ikke at alt skal måles opp mot Nils Arne

Er det forsvarlig å innføre Helseplattformen under en covid-pandemi?

Saken oppdateres.

Jeg og fastlegekolleger er bekymret for hvordan innføring av Helseplattformen under en covid-pandemi vil påvirke en allerede meget sliten helsetjeneste.

Vi opplever at helsepersonell tas ut i opplæring for det nye systemet, og det har vi forstått at vil øke i tiden fremover? Er det vi fastlegene som skal gå gjennom våre journaler, ta ut informasjon og så legge det inn i Helseplattformen? Dette arbeidet kommer i så fall på toppen av den store arbeidsmengden vi allerede har.

Det å måtte bruke to journalsystem, Helseplattformens og våre egne, medfører et betydelige ekstraarbeid i en tid hvor fastlegeordningen vår og primærhelsetjenesten sliter.

Vi håper Helseplattformens svar på dette innlegget kan gi oss nødvendig trygghet.

