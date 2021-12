Til alle oss som synes strenge korona-regler er kjipe 

En lett frekkis, like god med et glass øl som med fruktig champagne

Nå skal han se på bemanningskrisen i helsevesenet: - Mange føler de løper for mye og jobber for hardt

«Mr. Big» beskyldt for seksuelle overgrep – er ikke under etterforskning

Når er det for kaldt for å trene ute? Dette svarer Yngvar Andersen

Saken oppdateres.

Julen står rett rundt hjørnet, og vi så alle frem til å feire som normalt med venner og familie. Likevel ble det nok et år hvor vi går vi inn i juletiden med beskjeden om å begrense sosial kontakt. Vi er drittlei av å høre «vi må bare holde ut litt til», da «litt til» føles ut som en evighet.

I høst reiste vi til Uganda for å samle inn data til masteroppgaven vår, og fikk da se de mange negative konsekvensene koronapandemien har fått for menneskene på bygda i landet. Skolene har vært stengt i snart to år, tenåringsgraviditeter har økt drastisk, og mange opplever økt vold i hjemmet.

Vi ønsker ikke å peke fingre eller gi dårlig samvittighet for å kjenne på at de nye innstrammingene er kjipe - for vi syns også at vi har «holdt ut litt til» veldig lenge. Vi ønsker bare å minne om at pandemien er noe vi alle står overfor, og at den gir særlige alvorlige følger for mange av dem som ikke roper høyest.

Stengte skoler siden mars 2020. Vi har alle kjent på frustrasjonen av å være for mange hjemme over en lengre periode. Kaoset når barna krever oppmerksomhet, samtidig som vanlige arbeidsoppgaver skal utføres. Halver boligens areal, og doble antall mennesker, så befinner vi oss i situasjonen for mange på bygda i Uganda. Plutselig har husstanden blitt større - folk mister jobbene i byene og flytter tilbake til hjembygda og familien for å overleve. Barna, som tidligere var på skolen flere timer om dagen, løper nå rundt uten mål og mening, mens foreldrene desperat forsøker å skaffe nok mat til alle. Som forelder strekker du ikke til, og det er trist å vite at småguttene dine har byttet ut matematikken med stjeling fra åkeren til naboen. Stengte skoler i to år betyr redusert læringsutbytte for barna, i tillegg til en mer usikker fremtid med tanke på videre utdannelse og anstendig arbeid.

Utdanning som beste prevensjon. Flere forskere hevder at utdanning er den beste formen for prevensjon. Dette er noe som tydelig vises i Uganda, der historiene om gravide tenåringsjenter har blitt litt for vanlig. Allerede før pandemien fikk 1 av 4 ugandiske kvinner sitt første barn før de fylte 18 år. Nå rapporteres det at antall tenåringsmødre har økt drastisk, som følge av manglende beskyttelse fra skolen og hjemmet. Flere vil hevde at det å få jenter og de unge mødrene tilbake på skolebenken er avgjørende for deres fremtid.

Vaksinasjon. Til tross for nye innstramminger her til lands føler mange at det er håp i vente da meldingene om tredje vaksinedose tikker inn. I Uganda møter folk opp til vaksinering, men går skuffa hjem fordi det ikke var nok oppmøte og de derfor ikke kunne åpne vaksinepakka. I en periode ble det delt ut falske vaksiner som var fylt med vann, noe som har gjort flere skeptiske til vaksinen. I tillegg har strenge restriksjoner over lang tid, som blant annet generelt portforbud fra kl. 19 på kvelden til 05.30 på morgenen, gjort folk skeptiske til myndighetene. Mange mener at presidenten har utnyttet situasjonen og innført tiltak for å ramme den politiske opposisjonen.

Ingen pekefinger. Det er lett å glemme at pandemien rammer andre hardt når vi føler at vi har nok å stri med selv. Vi kan være glade for at vi har et system som passer på samfunnet vårt, og at dette kan beskytte oss mot langtidskonsekvenser vi enda ikke kan forestille oss. Så heldige er dessverre ikke alle.