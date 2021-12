Innovasjon og pågående «bemanningskrise» i barnehagene

Saken oppdateres.

Innovasjon handler etter min forståelse ikke bare om å finne opp et nytt produkt, det handler også i stor grad om å løse problemer og forbedre seg. Nytt, nyttig og nyttiggjort. I den forbindelse tillater jeg meg å komme med en innovativ idé som kan være et bidrag i løsning på den pågående «bemanningskrisen» i barnehagen. For at alle skal henge med i svingene, vil jeg først kort skissere min oppfatning av dagens utfordring i barnehagen sett i lys av koronasituasjonen.

Barnehagene er i utgangspunktet marginalt bemannet. Det vil si at vi allerede strekker oss langt i normalsituasjon for å innfri oppdraget vårt, jfr. barnehageloven og rammeplan for barnehager. Når det da oppstår en pandemi i hele verden og barnehagens ansatte får symptomer, må teste seg, gå i karantene og også ta hånd om egne syke barn, og bemanningsbyråene ikke kan levere nok og kvalifiserte vikarer – da forstår vi alle at det ikke går rundt. Det fører til at barnehagene iverksetter tiltak som redusert åpningstid og innimellom holdes det stengt.

Med dette som bakteppe vil jeg nå avsløre min innovative idé som kan være en del av bidrag til løsningen. La oss tenke at personalet i barnehagen får i oppdrag fremover å gjøre den jobben de er kvalifisert til, altså arbeid med barna. I denne innovative ideen får barnehagene tilført ressurser i form av personale, som kan gjøre de oppgaven som ikke handler om arbeid med barna.

Jeg nevner i fleng; støvtørking, kaste søppel, bestille mat, melk, frukt og grønt, ta imot mat og plassere denne i skuffer, skap, kjølere og frysere. Forberede og lage i stand til måltider flere ganger om dagen, vaske bord, stoler, kopper, fat og koste gulv, og putte smekker i oppvaskmaskinen etter måltider. Vaske kjøleskap, rime av frysere og sjekke og registrere at frysere og kjøleskap holder riktig temperatur. Vaske leker, og tro meg, mye, mye, mer som ikke handler om arbeid med barna, men som i dag utføres av barnehagens grunnbemanning.

Jeg trenger vel ikke poengtere nå at dette vil frigi ressurser til arbeid med barna? Og at terskelen for redusert åpningstid og stengte barnehager for å sikre forsvarlig drift blir høyere. Innovasjonsideen er herved levert og jeg tar ikke patent på den

