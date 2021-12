Vi er alle slitne, Lundemo

Bygger åtte hytter på en tomt «ment» for to: - Ikke bærekraftig

Saken oppdateres.

«Kan vi være sikre på at det ikke er noen vei utenom?» Det er ikke første gang kommentator i Adressa Trygve Lundemo «drister» seg til å stille spørsmål om myndighetenes håndtering av pandemien og især om koronatiltak. Han er vel dristig av natur, og journalistene skal være kritiske.

Bakgrunnen for hans dristige spørsmål, kan han opplyse oss, er blant annet det faktum at kunnskapen om omikron er «temmelig begrenset». Dessuten er vi «temmelig slitne». Hans argument er: Vi vet for lite, vi er slitne, vi trodde det var over, og så er det ikke det. Vi må være sikre på at det ikke er noen vei utenom! Lundemo henter fram statistikken: Dødeligheten i Norge har gått ned! Var det virkelig nødvendig å stramme inn så mye? Dette har konsekvenser!

Lundemo har nemlig fått «signaler» om at folk i andre land ikke blir så syke av omikron som av deltaviruset. Jeg går ut fra at han gjerne vil dele denne informasjonen med FHI, som er sær nok til å basere sine anbefalinger på vitenskapelig evidens og ikke bare signaler. FHI vil da ha et bedre grunnlag for sine anbefalinger, og regjeringen for sine avgjørelser.

Etter å ha forklart oss alt som er usikkert og urettferdig, og hvor ofte tidligere risikovurderinger har tatt feil, medgir Lundemo at jo, det er 363 personer som er innlagt på norske sykehus med korona (den 15. desember), men «tallet virker ikke spesielt høyt» for ham. Det gjør vel kanskje ikke det, når man ikke er helsepersonell på intensivavdelingen og på andre avdelinger på St. Olav som må jobbe vettet av seg, som gruer seg til å bli beordret på jobb i jula eller som går dobbeltvakt og ser ingen ende på det.

Det gjør vel ikke det for alle de pasientene som får forskjøvet sine planlagte operasjoner, eller for alle kronisk eller akutt syke som lurer på hva som skjer om helsevesenet kollapser. Det er et faktum at smitten øker eksponentielt, og innleggelser deretter. Sykehusdirektøren Grethe Aasved må nok være en klageånde, som dukket opp med jevne mellomrom på Midtnytt og ba innstendig om å iverksette tiltak.

Nei, dette bekymrer vel ikke Lundemo. Han satser utelukkende på vaksine, han. Mine kolleger på St. Olav får da slutte å mase. Så Lundemo, svaret er nei, vi kan ikke være sikre. Ikke ennå. Derfor heter førevar-prinsippet slik, fordi det kommer før man vet med sikkerhet. Men det vi med sikkerhet vet, er at denne måten å drive journalistikk er usolidarisk og undergraver tillit i samfunnet. Og ja visst, vi er alle koronaslitne. Men omikron bryr seg katta om det.

