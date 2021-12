AtB på «misnøye-toppen» i Trøndelag?

Skrev under milliardkontrakt for utbygging av E6 nordover

I årevis har Adresseavisen presentert kritiske artikler og utallige leserinnlegg fra misfornøyde AtB-passasjerer. Vi har fått vite om graverende avvik på mange områder, som skjer om og om igjen til tross for massive kundeklager. I det siste har klagene dreid seg om skandaløs dårlig skoleskyss.

Noen eksempler på tidligere uakseptable avvik er: Ikke tillatt/mulig å betale med vanlige norske kontanter, slett punktlighet, gal billettprisingen, betalingskort-problemer, støy fra høyttalere til beboere, tomgangstøy og forurensning ved parkering, manglende stopplasser, manglende toaletter (distansekjøring, Røros) og svært omfattende samarbeidsproblemer med underleverandør (Trøndertaxi).

Dersom en legger mangfoldigheten av leserinnleggene, samt alle kritiske redaksjonelle reportasjer til grunn, er det logisk å slutte at AtB har særdeles liten tillit i sin kundegruppe. Dette må være en stor belastning for alle de utmerkede, uskyldige sjåførene og andre vanlige AtB-ansatte, som daglig har måttet fronte klager forårsaket av det jeg oppfatter må være dårlig lederskap.

Mange leserinnlegg har dertil vitnet om nedlatende svar på begrunnede klager, og at AtB-ledelsen ofte oppleves som arrogante og lite forståelsesfulle. Så ille er dette blitt at Sps fylkestingsgruppe krever at styrelederen i AtB, Per Axel Koch, må gå. (Adressa 5. desember). Kanskje kan de involverte lederne finne løsningen, ja endog få en aha-opplevelse, i følgende lakoniske tankeparadoks: «Tenk for en vidunderlig arbeidsplass AtB kunne ha vært, om det ikke hadde vært for de hersens passasjerene.»

