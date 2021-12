Hva er det med alt dette fokuset på sykepleieren?

Saken oppdateres.

Korona - krise i samfunnet og et sterkt offentlig helsevesen her til lands jobber livskiten av seg langt utover hva man kan forvente og forlange ... men æren gis til sykepleieren ...

Hva er alt dette fokuset på sykepleieren?

Det skurrer no grassalt i mine sykepleierører. Det har det gjort i snart to år, og nå gidder ikke jeg holde kjeft lengre.

Ny pressekonferanse mandag 13. desember med beskjed om nye regler og nok en gang fokus på sykepleiere.

Hvorfor blir vi, sykepleierne, omtalt som superhelter, vi som er dønn avhengige av tverrfaglighet for å få vår arbeidshverdag til å være faglig forsvarlig?

Den nye hverdagen med alle sine tiltak og begrensninger har da vært like hard for alle på golvet innen helse- og omsorgstjenesten.

Hvem applauderer hjelpepleieren, helsefagarbeideren, omsorgsarbeideren, vernepleieren, lærlingen, pensjonisten eller den ufaglærte vikaren? Alle disse som FAKTISK yter HELSEFAGLIG omsorg til pasienter.

For ikke å snakke om fysio- og ergoterapeuten, renholderen, kjøkkenpersonalet og vaktmesteren. Disse må også være på plass for at vår omsorg, stell og pleie skal kunne gjennomføres, være realistisk og effektiv.

På min arbeidsplass er alle disse representert, takk og lov og ære være dem for det! Vi er dønn avhengig av hverandre!

Takk til høyere makter, hvem nå det enn er, for at den stødige hjelpepleieren med årevis av erfaring bidrar med sin kompetanse og sitt faglige skjønn, for at den allsidige helsefagarbeideren bidrar med sin kunnskap og helhetsblikk, for at den kreative vernepleieren bidrar med ny tankegang og gode miljøtiltak, for at den gode omsorgsarbeideren bidrar med sin omsorg og trygge hender, for at lærlingen kommer med ny giv og et ønske om å lære, for at pensjonisten/den ufaglærte vikaren/skoleeleven/og så videre kommer inn som et friskt pust, stiller opp og redder oss hver gang det kniper om å nå grunnbemanning.

Disse står på - dag og kveld og natt, ukedager og helg, i ferier og på helligdager, i godt samspill med sykepleiere for å bidra til en trygg og god hverdag for pasienter i kommunehelsetjenesten.

De yter daglig god omsorg gjennom å jobbe faglig forsvarlig ved følge rutiner og prosedyrer, mens de samtidig er fleksible ved å jobbe personsentrert. Oppgavene spenner bredt, langt bredere enn jeg kan beskrive. Mennesket er komplekst og eldreomsorgen er ikke mindre krevende der man møter sårbare eldre i et hav av ulike diagnoser og dertil behov.

En ting er sikkert - det hadde blitt en særdeles strevsom hverdag uten dere!

Takk til alle trygge gode fagarbeidere, lærlinger, vikarer, pensjonister, ufaglærte, praksiselever, studenter osv!

Uten dere hadde ikke Helse-Norge vært noe til tess.

