Kommunedirektøren og koronasertifikat

Saken oppdateres.

Det kan virke som om det i media er skapt en «fiktiv» uenighet mellom kommunedirektøren og politikerne rundt bruk av koronasertifikat. Jeg ser at det omtales flere steder som om kommunedirektøren er imot bruk av koronasertifikat, og det stemmer ikke.

Etter bystyrets gode debatt om saken på torsdag, ble det et klart flertall for å støtte kommunedirektørens innstilling. 1. At det ikke er aktuelt å innføre koronasertifikat nå. 2. At man ber kommunedirektøren følge utviklinga nøye i samarbeid med uteliv og kulturliv for å se om rammebetingelsene endrer seg slik at det kan være aktuelt å innføre dette sertifikatet.

I tillegg vedtok politikerne tre punkter der man uttrykker positivitet til bruk av koronasertifikat når dette blir mulig. Det gir kommunedirektøren enda tydeligere føringer dersom muligheten oppstår. Og her er det ingen uenighet.

