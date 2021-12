Takk Dorsin og styret med ansettelsen av Rekdal

Saken oppdateres.

I utgangspunktet er det nesten umulig å ansette seg til suksess i en klubb med RBKs ambisjoner. Nå ser det ut til at vi kanskje har gjort det hvis Kjetil Rekdal får arbeidsro fra styre og brakka samt oppbakking fra supporterne og Lerkendal-publikummet. Medias kommende slakting og negativ kritikk tror jeg Rekdal klarer å håndtere på egen hånd. Hadde Kjetil Knudsen kommet, hadde vi fått en ny Horneland/Åge historie.

Jeg har vært på Lerkendal siden tidlig 70-tallet, da vi gikk eller syklet fra Byåsen for å komme på kamp. Hadde vi ikke penger til inngangsbillett, hoppet over gjerdet for å lure oss inn – for på kamp skulle vi. I mange perioder og de siste årene har jeg hatt sesongkort, utallige middager er spist på ulike VIP-tribuner, og de siste årene har jeg stått sammen med Kjernen. Det er der jeg trives best, det er på tribunen til Kjernen man får de beste kampopplevelsene.

Jeg elsket den tiden hvor alle sang «Vi vil se Kåre danse». Jeg var oppgitt og forbannet da Kåre og Erik ble sparket, og jeg var på avslutningsseremonien med dem foran Lerkendal. Jeg var også på avdukingen av statuen til Nils. Ingen andre har gitt meg så mange turer som Nils, som vi fulgte ofte i både inn- og utland. Den korte perioden hvor både far og sønn Eggen var på kampene, var minnerike.



I perioden etter Nils, før Kåre og Erik, byttet vi trenere like ofte som andre byttet skjorter. Så fikk vi noen års stabilitet frem til Kåre og Erik ble sparket. Etter det har vi vært tilbake igjen til å bytte trenere vilt og uhemmet. Horneland ble slaktet fra første dag og fikk vel aldri noen reell sjanse til å lykkes. Åge derimot har en autoritet som har gitt han relativt ro fra media og supportere selv om han leverte like dårlig som Horneland.

Å lykkes som trener handler om å skape idealisme, lidenskap, vinnervilje og ikke minst, å være på rett plass til rett tid. (Både Horneland og Åge var på rett plass til rett tid før de kom til Rosenborg, og Knudsen er på rett plass på rett tid nå i Bodø Glimt. Men det er vel ikke mer enn fem år siden Knudsen ble sparket fra Åsane, og det er kun de to siste årene han har hatt suksess med Bodø/Glimt etter kravspekken i Trøndelag? Hvilken trener får tre år med middelmådige resultater i Trondheim før suksessen kommer?

Per i dag kunne vi neppe funnet en bedre trener enn Kjetil Rekdal. Han har meritter som spiller på klubblag og landslag, international erfaring, vunnet cup med Ålesund og serien med Vålerenga og er det nærmeste trønder man kommer av de kandidatene som har vært i media. Trøndere og møringer har lik mentalitet, og selv om Molde har vært vår «fiende» siden Nils Arnes «rævafotball»-uttalelser, så har dette vært på nivået «de man elsker tukter man». Det som er sagt i kampens hete, eller i forkant av kamper for å trekke opp temperaturen, må tas for nettopp det, og ikke betraktes som personlige angrep. Det blir for tynt når enkelte supportere ikke vil ha Kjetil fordi han har sagt så mye stygt om Rosenborg.

Nå er ansettelsesprosessen over, trener er ansatt, så nå kommer alle «ekspertene». Riksmedia, så vel som Adressa, har ingen innsikt i det som foregår på styrerommet i Rosenborg, men det legger likevel ingen demper på lysten til å mene noe. De kritiserer RBK for spesielt én ting: hvor forskjellige de tre kjente kandidatene er når det kommer til spillestil. Altså, de kjente kandidatene.

For Kjetil må trenerjobben på Lerkendal være som å komme til himmelen. Kjetil vil vinne, Kjetil er pr-kåt og kommer til å gjøre det han kan for å vinne, det er det ingen som bestrider – og hva er da bedre for han enn å komme til en klubb med ressurser? En klubb som er villig til å satse mye for å komme tilbake på vinnersporet?

Nå må vi supportere støtte opp om Kjetil Rekdal og Geir Frigård og bidra til at de blir mange år på Lerkendal. At de får med seg et trøndersk trenerteam og får den tiden de trenger for å bygge samhandling og relasjoner blant spillerne. Nå er beslutningen tatt, så oppdraget til oss som er glade i Rosenborg, handler kun om én ting. Støtt laget, støtt trenerteamet og møt opp på kamp – vi skal skape den positive rammen som vårt bidrag til at klubben lykkes!

