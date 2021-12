Åpent brev til politimesteren i Trondheim

Saken oppdateres.

Vi leser i Adresseavisen 15.12. at det igjen har vært festbråk på Møllenberg, og at politiet rykket ut til tre fester etter klager fra naboene. Den siste festen ble ikke stoppet før klokka fire om natta. Dette skjedde natt til onsdag, altså midt i uka, når folk skal på jobb dagen etter. Og, heter det i Adresseavisens artikkel, «ingen av deltakerne vil bli anmeldt etter bråket.»

Vi må stille spørsmålet: Hva betyr dette? Nå har velforeningen, politikerne i bystyret og politiet selv i hele høst slått fast at festbråk av denne typen ikke skal tolereres. Det er brudd på politivedtektene som sier at det skal være nattero etter klokken 23. Tidligere i høst ble dette markert med å gi bøter til bråkmakerne, også uten at det først ble gitt advarsel. Politivedtektene forutsettes kjent blant byens innbyggere.

At ingen nå blir anmeldt, er i denne sammenhengen oppsiktsvekkende. Betyr dette at politiet ikke lenger synes det er så nøye om politivedtektene blir fulgt på Møllenberg? Hvilke signaler gir dette til kommende «festligheter» i strøket? Har politiet ennå ikke forstått hva som må til for å få stoppet festbråket?

Til slutt et spørsmål til våre folkevalgte: Aksepterer dere politikere at det ikke blir tatt hardere ifra politiets side for å stoppe nattebråket? Må vi som bor på Møllenberg nok en gang forklare hvorfor dette ikke kan tolereres? For å gjøre det helt klart: Vi alminnelige beboere på Møllenberg og Rosenborg forlanger at festbråket blir stoppet, og at det nå slås fast en gang for alle at dette skjer gjennom det eneste tiltaket som har effekt: Øyeblikkelig bøtelegging av folk som lager uutholdelig støy nattetid.

